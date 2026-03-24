בעקבות התגברות הירי: פיקוד העורף בהנחיה דחופה

בעקבות התגברות הירי לעבר אזורים נרחבים בארץ, בפיקוד העורף מרעננים את ההנחיות לנהגים

על רקע התגברות הירי והתרחבות טווח האזעקות, פיקוד העורף פרסם היום (ג') רענון דחוף להנחיות המיגון עבור אזרחים השוהים בדרכים בעת הישמע התרעה. בפיקוד מדגישים כי הקפדה על הכללים בנסיעה היא קריטית, שכן הרכב אינו מספק הגנה מפני רסיסים או הדף.

כך תפעלו בעת קבלת התרעה בנסיעה:

עצירה בטוחה: יש לעצור מיד בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהתרחק ממנו ככל הניתן.

חיפוש מחסה: במידה וקיים מבנה קרוב, יש להיכנס אליו ולהמתין במרחב המוגן.

השתטחות על הקרקע: במידה ולא ניתן להגיע למבנה תוך זמן ההתגוננות, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. פעולה זו מצמצמת משמעותית את שטח הפנים החשוף לפגיעת רסיסים.

מתי ניתן להמשיך בנסיעה?

בפיקוד העורף מבהירים כי אין למהר ולחזור לרכב מיד עם סיום האזעקה. ניתן לצאת מהמרחב המוגן ולהמשיך בנסיעה רק לאחר קבלת הנחייה מפורשת מפיקוד העורף, וזאת כדי להימנע מפגיעה כתוצאה מנפילת רסיסי מיירטים או מטחים נוספים.

"זכרו, הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים", מסרו בפיקוד. הציבור מתבקש לשמור על ערנות ולהישמע להוראות כוחות הביטחון הפרוסים בשטח.