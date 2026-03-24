חתן פרס ישראל בתחום מפעל חיים: פרופ' אברהם ריבקינד

שר החינוך יואב קיש הודיע היום (שלישי) כי פרופסור אברהם ריבקינד נבחר כחתן פרס ישראל בתחום מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תשפ"ו. הפרס יוענק בטקס שיתקיים במוצאי יום העצמאות ה־78 למדינת ישראל.

​ההחלטה התקבלה בתום כינוס של ועדת הפרס, בראשותה של מרים פרץ ובהשתתפות החברים משה אדרי, ד"ר יפעת בן חי-שגב, פרופ' חזי לוי ופרופ' מרים מרקוביץ ביטון.

​ועדת הפרס ציינה בנימוקיה כי "הפרס מוענק לפרופ' אברהם ריבקינד, הנמנה עם בכירי הרופאים הכירורגים הכלליים בישראל, על פועלו רב השנים בפיתוח הטיפול בטראומה". הוועדה הדגישה כי "גולת הכותרת של עשייתו היא הטיפול בפצועים מאירועי טרור ובחיילי צה"ל. פרופ' ריבקינד הינו חלוץ בפיתוח גישות וכלים רפואיים חדשים להצלת חיים המהווים חלק בלתי נפרד מהווייתה של מדינת ישראל".

​עוד ציינה הוועדה כי "פרופ' ריבקינד יזם והקים מערך מפואר להצלת חיים בקרב נפגעי טראומה, הן בשדה והן בבית החולים, המהווה מודל והשראה בארץ ובעולם. כרופא וחוקר, הוא חינך דורות של רופאים, סטודנטים, חובשים ופרמדיקים המתמחים ברפואת טראומה, וכי הוא מגלם באישיותו את ערכי קדושת החיים, אהבת האדם והארץ, ורפואה ציבורית שוויונית ואיכותית".