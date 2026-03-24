משרד הבריאות: חולה חצבת שהה בזמן מבצע להתרמת דם

חולה חצבת שהה במתחם בית ספר בגבעת שמואל בזמן שהתקיים במקום מבצע להתרמת דם. כל מי ששהה מתבקש לבדוק האם הוא מחוסן נגד חצבת בהתאם להנחיות משרד הבריאות

התפרצות החצבת בישראל: משרד הבריאות מעדכן על חולה חצבת ששהה בבית ספר במרכז הארץ.

על פי חקירת שביצע משרד הבריאות, שהה חולה החצבת במתחם התרמת דם בבית ספר "כנפי רוח" בגבעת שמואל ביום חמישי, 19 במרץ, בין השעות 16:00-20:30.

אנשים שהיו במתחם זה בימים שצויינו מעלה, מתבקשים לוודא כי הם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות (בשתי מנות חיסון). לבדיקת הסטטוס החיסוני ופרטים לקבלת חיסון בהתאם לצורך, ניתן לפנות לקופות החולים או למוקד קול הבריאות בטלפון 5400*.

סימני המחלה

מחלת החצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר המתבטאת בחום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה. המחלה עלולה להיות כרוכה בסיבוכים קשים ואף מסכני חיים ולכן, במידה וישנם תסמינים, יש לגשת לטיפול רפואי בהקדם (תוך תיאום הגעה מראש).

במשרד הבריאות מדגישים כי החיסון וכן טיפול מונע גם לאחר החשיפה, יכולים למנוע תחלואה קשה בחצבת. כן כן יש חשיבות למתן חיסוני השגרה כנגד מחלות כמו חצבת, שחלקן עלולות לגרום לסיבוכים קשים ולמוות.