צפו: ששון איפרם שאולוב מחדש את השיר המרגש של בוצר - "ציון"

שאולוב משחרר ביצוע מחודש ומלא נשמה לשיר "ציון" של אליעזר בוצר. הקליפ, שצולם בין סמטאות ירושלים, מחבר בין העבר לשורשים ומבקש לתת כוח בימים המורכבים שעוברים על עם ישראל

בימים שבהם המוזיקה הישראלית הופכת למקור של נחמה ותפילה, ששון איפרם שאולוב, מהקולות הבולטים והאהובים בתקופה האחרונה, עושה זאת שוב. הפעם, הוא בוחר לחזור למקורות עם חידוש לשיר "ציון", שנכתב והולחן במקור על ידי אליעזר בוצר.

שאולוב, שהוכיח לא פעם את יכולתו להתחבר לרוח התקופה ולגעת בלב הקונצנזוס, מעניק לשיר פרשנות עדכנית ונוגעת. הביצוע החדש שומר על העומק והכאב המקוריים, אך מוסיף להם שכבות של תקווה ואמונה, כאלו שמבקשות לחזק את הרוח בימי המשבר הנוכחיים.

צפו בביצוע המרגש שצולם בירושלים:

חיבור של קדושה ואותנטיות

הקליפ המלווה את השיר צולם לפני כשבוע ברחבי ירושלים. המצלמה עוקבת אחרי שאולוב בין נופיה והרחובות העתיקים של העיר, מה שמעצים את המסר של השיר – חיבור עמוק לזהות היהודית ולשורשים. האווירה האותנטית והקדושה של ירושלים משתלבת היטב עם קולו המחוספס והמרגש של שאולוב, ויוצרת יצירה שכולה תפילה לאחדות.