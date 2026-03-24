"המכתב מוכן!": ראש עיריית רמת גן פיטר את סגנו בשידור חי

דרמה במועצת עיריית רמת גן: ראש העיר תקף בחריפות את סגנו, רועי ברזילי, האשים אותו בחוסר עשייה למרות ארבעת המנדטים שקיבל, והורה למזכירה לכתוב את מכתב הפיטורים בו במקום: "גמרנו איתך"

ישיבת מועצת העיר רמת גן הפכה היום (שלישי) לזירת התגוששות חסרת תקדים, שבשיאה הודיע ראש העיר כרמל שאמה הכהן על פיטוריו המיידיים של סגנו, רועי ברזילי, אל מול המצלמות בשידור חי.

העימות התפרץ כאשר שאמה הכהן החל להטיח ביקורת קשה בתיפקודו של ברזילי וסיעתו. "אתם הבאתם ארבעה מנדטים, חוץ מלריב פה עם כל העולם – בוא תגיד לי, חוץ מלייצר משברים כל ישיבה? לא, אני אומר את האמת: עם ארבעה מנדטים יכולתם באמת לעשות למען התושבים, באמת יכולתם להשפיע – ועשיתם כלום", הטיח ראש העיר בסגנו ההמום.

"רגל בפנים, רגל בחוץ"

ראש העיר המשיך בקו התקיף והאשים את ברזילי בניסיון "ליהנות מכל העולמות" מבלי לשאת באחריות הקואליציונית. לדבריו, ברזילי מתנהל כמי שיושב בקואליציה אך פועל נגדה: "רגל בפנים, רגל בחוץ, מחפש ליהנות מכל העולמות. מי שמדבר כמוך צריך לשבת באופוזיציה! אתה לא רוצה? המכתב מוכן. המכתב מוכן! המכתב מוגש מחר!".





שידור של עיריית רמת גן

בשלב זה, לקול מחאות בחדר, פנה שאמה הכהן לאנשי לשכתו והורה להם להכין את המסמכים הרשמיים לאלתר: "תכתבו לי את מכתב הפיטורים שלו... תכתבי לי את מכתב הפיטורים שלו עכשיו!".

"מי שיתערב - יקבל גם מכתב"

כאשר נוכחים אחרים בישיבה ניסו להתערב ולהרגיע את הרוחות, ראש העיר הבהיר כי הוא נחוש בדעתו ואף איים בצעדים דומים נגד מי שינסה לעצור את המהלך: "אל תתערבו אף אחד! מי שעכשיו יתערב יקבל גם מכתב. תכתבי לי את מכתב הפיטורים שלו שיוגש לו עוד היום!".

שאמה הכהן חתם את הישיבה באופן דרמטי כשהוא מורה לסגן המפוטר לעזוב את שולחן הממשלה העירוני: "תודה רבה, ישיבה נעולה. יאללה, תעבור לאופוזיציה. גמרנו איתך, הכל בסדר".