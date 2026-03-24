בחירות מחודשות בעכו: הקלפיות נפתחו תחת צל האזעקות

בצל ההתראות והאזעקות נפתחו הקלפיות לבחירות לראשות עיריית עכו. היום (שלישי) יוצאת לדרך הבחירות לראשות העיר ,זאת לאחר שבית המשפט ביטל את הבחירות שהתקיימו בפברואר 2024. פסיקת בית המשפט הייתה לאור ליקויים חמורים שנפלו בהתנהלות מערכת הבחירות האחרונה בעיר.

על התפקיד מתמודדים ראש העיר המכהן ,עמיחי בן שלוש ואוהד שגב, המתחרים על 46,544 קולות בעלי הזכות בעיר. לרשות הבוחרים עומדים 79 קלפיות הפזורות ברחבי העיר שיהיו פתוחות עד לשעה 22:00 והן כוללות גם קלפיות נגישות מיוחדות בהן ההצבעה מתבצעת באמצעות מעטפה כפולה.

שימו לב לקלפיות שהועברו למיקומים חלופיים:

שלוש קלפיות מס' 14, 18 , 76 שהיו בבי"ס רמב"ם עברו למתנ"ס בית העם (בבניין חדר הכושר), ברח' אברהם בן שושן 72 . קלפיות 14 ו-18 הינן קלפיות נגישות מיוחדות.

קלפי מס' 30 שהייתה במרכז נוער, גן צבר עברה לגן ילדים חבצלת, ברח' יאנוש קורצ'אק 20. הקלפי הינה נגישה מיוחדת.

קלפי מס' 37 שהייתה במרכז נוער, גן עפרוני עברה לגן ילדים כלנית, ברח' יאנוש קורצ'אק 20. הקלפי אינה נגישה.

קלפי מס' 21 שהייתה במרכז קהילתי, עברה לבי"ס אורט ברח' אבות ובנים 2. הקלפי הינה נגישה מיוחדת.

לבירור מקום הצבעה בקלפי ניתן לפנות למוקד הבחירות בטלפונים: 1-800-101-975 או 073-2458358שעות פעילות: השעות 08:30-15:30

שימו לב לאור המצב הביטחוני מיקומי הקלפיות הוצבו סמוך למרחבים מוגנים, ההצבעה תתקיים בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

מרחב 'אשר' מחוז חוף במשטרה נערכה בכוחות מתוגברים ברחבי העיר עם עשרות שוטרים, לוחמי מג״ב ומתנדבים, במוקדי ההצבעה והקלפיות הפרוסות ברחבי העיר עכו, על מנת לאפשר את מימוש זכותם הדמוקרטית של התושבים במוקדי ההצבעה השונים.

במשטרה מבהירים כי "לא תאפשר הפרות סדר ציבורי או עבירות על חוקי הבחירות, ותפעל בנחישות לאכיפה ולנקיטת צעדים כנגד כל ניסיון לפגוע בטוהר הבחירות. כוחות משטרה גלויים וסמויים יפעלו בריכוזי הקלפיות ובאזורים הסובבים אותם, לשם מניעה, איתור וטיפול בכל פעילות בלתי חוקית העלולה לפגוע במהלך התקין של הבחירות".