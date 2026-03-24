התראה מטאורולוגית בישראל: "בשעות הקרובות"

השירות המטארולוגי פרסם לפני זמן קצר אזהרה לקראת השעות הקרובות. מה צפוי לקרות ואיך צריך להתהג?

ו' ניסן התשפ"ו
ו' ניסן התשפ"ו
השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה כתומה על הגבלות ראות עקב ערפל בעמק יזרעאל החל מה-24/3 בשעה 6:00 בבוקר, עד ה-24/3 בשעה 10:00 בבוקר. הגבלת ראות לכדי 500 מטר ולפרקים עד 250 מטר עקב ערפל

למה ניתן לצפות

חשש מתנאי נהיגה קשים וחשש מוגבר לתאונות דרכים.

חשש מעיכובים ממושכים בזמני ההמראות והנחיתות בשדות התעופה.

חשש כי נתיבי טיסת כלי תעופה קלים יסגרו.

יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.

כיצד מומלץ להתנהג

יש להתאים את מהירות הנסיעה בדרך לתנאי הראות.

יש לשמור על מרחק מוגדל מכלי הרכב לפנים.

יש להדליק אורות ערפל ברכב ולהימנע מעצירות פתאום או בשולי הדרך.

על כלי שייט לעשות שימוש באמצעי העזר המתאימים (מכ"מ, צופר וכו')

