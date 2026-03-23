הסערה החדשה סביב שרה נתניהו: "השם יעזור"

בימים האחרונים אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, עלתה שוב לכותרות. הערב, הכתבים מגיבים לסערה סביבה: "זה אירוע מדהים"

חבר הכנסת ששון גואטה טען בימים האחרונים כי שרה נתניהו ראויה להשיא משואה ביום העצמאות הקרוב.

מוקדם יותר היום פרסם מיכאל שמש, כי מירי רגב, השרה האחראית על טקס המשואות, מנסה לקדם את יוזמת המשואה לשרה נתניהו - בשיחה עם פעילים אמרה רגב: ״הלוואי והיא תרצה להשיא משואה. מגיע לה גם פרס ישראל״.

בתגובה זלזל שמש וכתב: "היוזמה הזאת נשמעת מטורללת לגמרי גם לסביבתו הקרובה של רה״מ. יונתן אוריך יועצו הבכיר כתב ביחס ליוזמה המקורית של ח״כ ששון גואטה שזו ״הטרלה שלא ראויה לאזכור תקשורתי״ אלא שאוריך נאלץ למחוק את הציוץ והיוזמה מסתבר, חיה ובועטת".

כתב המשפט אבישי גרינצייג התייחס לכך אף הוא בזלזול וכתב: "האמת שזה אירוע מדהים. ‏ח״כ ששי גואטה מהשורות האחרונות של הליכוד, שולח משהו שהוא הטרלה מוצהרת: פנייה לשרה רגב להכליל את שרה נתניהו ברשימת משיאי המשואות.

‏לכולם היה ברור שזה גימיק מביך לצרכי פריימריז. דובר הליכוד יונתן אוריך אפילו העלה על זה ציוץ שלא כל הטרלת פריימריז ראויה לדיווח. ‏אבל ההטרלה הופכת למציאות. ‏אוריך נאלץ למחוק את הציוץ שלו. השרה רגב, שגם לה יש פריימריז על הראש, מקדמת בכל הכוח את השטות הזו כי היא לא יכולה להצטייר כמי שסירבה לאפשר לגברת נתניהו להשיא משואה.

‏מצד אחד זה מרגיש לי דבילי להתעסק בקשקוש הזה בזמן מלחמה. מצד שני, בקשקוש הזה נבחרינו (השרה רגב אפילו חברת קבינט) מתעסקים בזמן מלחמה. ‏השם יעזור".



