מרדכי דוד בתביעת ענק נגד פעיל השמאל

מרדכי דוד בתביעת ענק על כך חצי מיליון שקלים נגד פעיל השמאל: "אני לא שוכח אף בן אדם שהפיץ שקרים, אתבע את כולכם, עד האחרון שבכם"

פעיל הימין מרדכי דוד תבע היום (שני) את פעיל הימין יאיא פינק, בסך חצי מיליון שקלים, לאחר שפינק כינה אותו בלעג "סוכן קטארי" ו"היגאל עמיר שלהם".

בדבריו כתב דוד: "‏הגשתי תביעה על סך חצי מיליון שקל נגד יאיא פינק על מספר שקרים שהפיץ עלי. אני לא שוכח אף בן אדם שהפיץ שקרים, אתבע את כולכם, עד האחרון שבכם, יש לי עוד רשימה ארוכה, הבא בתור עמי דרור".

בסרטון שהפיץ ברשתות החברתיות, הסביר דוד מהן האמירות עליהן הוא התבסס בתביעתו נגד יאיא פינק, כדוגמאת: "היית בטוח שמרדכי דוד סוכן איראני עד שראיתי אותו מחובק עם לוין ובן גביר והבנתי שהוא כנראה סוכן קטארי".



