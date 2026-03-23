עופר וינטר בתגובה ראשונה לתלונה שהוגשה נגדו

תא"ל (מיל') עופר וינטר מגיב לבקשה למעצר שהוצאה נגדו על פשעי מלחמה: "לא מתחרט על כך. גאן לשלם מחיר בשביל חיילי צה"ל"

תת-אלוף (במיל') עופר וינטר מגיב בביטול ובנחרצות לדיווחים על בקשה להוצאת צו מעצר נגדו באיטליה. לדברי וינטר, מאחורי המהלך עומדת "קרן אירופאית של מחבלים" המאשימה אותו בפשעי מלחמה על רקע תפקודו הצבאי והתבטאויותיו לאורך השנים.

וינטר פירט את סעיפי ה"אשמה" שהופנו נגדו, והבהיר כי הוא עומד מאחורי כל אחת מהחלטותיו. "הדבר הראשון זה על הפעלת נוהל חניבעל ופגיעה בעזתים באירוע חטיפתו של הדר גולדין ב-2014", ציין וינטר והוסיף: "אני לא מתחרט על כך ולא מתנצל".

"הפתרון הכי טוב: הגירה"

מלבד האירועים המבצעיים, הבקשה לצו המעצר מתבססת גם על עמדותיו המדיניות של וינטר. "ציטטו אותי שהפתרון לעזתים זה הגירה. זה טוב להם וטוב לנו ואני לא מתחרט על כך. זה עדיין הפתרון הכי טוב ולשם אנחנו חייבים לשאוף", הבהיר.

וינטר התייחס גם לקריאותיו להטלת מצור מוחלט על עזה במהלך הלחימה: "קראתי למצור על המחבלים ואני עדיין חושב שזה היה הפתרון הכי טוב כדי לגמור את המלחמה הזאת".

לסיכום, שלח וינטר מסר של גיבוי ללוחמים והבהיר כי המגבלות הבינלאומיות לא ירתיעו אותו: "בשביל חיילי צה"ל ועם ישראל אני מוכן לשלם כל מחיר אישי. אם המחיר הוא שאני לא אוכל לנסוע לאירופה – אז הכבוד כולו שלי".