שיגור אחרי שיגור: אזעקות באילת בעקבות שיגורים מאיראן

שיגור אחרי שיגור: אזעקות הופעלו היום (שני) לפני זמן קצר באזור אילת בעקבות שיגורים מאיראן, זמן קצר לאחר שהופעלו באזור ירוחם ודימונה. ממד"א נמסר כי בשלב זה לא התקבלו קריאות במוקד 101 של מד"א בכלל.

מוקדם יותר פורסם כי כוחות חיל האוויר השלימו הערב גל תקיפות בלב טהרן, במסגרתו תקפו את מפקדת הביטחון המרכזית של משמרות המהפכה - שמוקמה בתוך תשתית אזרחית.

בצה"ל אמרו כי המפקדה שימשה את משמרות המהפכה לסנכרון היחידות המחוזיות האחראיות על השלטת הסדר המשטרי וביטחון הפנים. כמו כן, משטר הטרור האיראני פיקד על גדודי יחידת הבסיג' מהמפקדה שהותקפה.

בנוסף כ ברקע הדיבורים של טראמפ על הסכם עם איראן, פיקוד מרכז האמריקאי שאחראי על המזרח התיכון מפרסם היום תיעוד של התקיפות של ארה"ב באיראן.