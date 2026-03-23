המגעים קורסים? ארה"ב מפרסמת תיעוד מההפצצות באיראן

ברקע הדיבורים של טראמפ על הסכם עם איראן, פיקוד מרכז האמריקאי שאחראי על המזרח התיכון מפרסם היום (שני) תיעוד של התקיפות של ארה"ב באיראן

התקיפות האמריקאיות | צילום: פיקוד מרכז האמריקאי

מוקדם יותר פורסם כי למרות ההכחשות הקדחתניות מצד בכירים איראנים, הנשיא טראמפ מתמיד בהצהרותיו בקשר לאפשרות של עסקה עם איראן, והודיע כי "בזכות הצבא האדיר שלנו, איראן למדה, הפעם הם מוכנים לעשות עסקים".



טראמפ קיים היום כעת כינוס ביטחון בממפיס, טנסי, הוא התייחס בהצהרה מיוחדת בפתיחת האירוע להתרחשויות מאחורי הקלעים עם איראן, והודיע:"זה נראה טוב, הפעם איראן רצינית, בזכות הצבא האדיר שלנו. הפעם הם באים לעשות עסקים, ניתן לזה הזדמנות".

הנשיא הרחיב והסביר:"השמדנו את הצי שלהם, השמדנו את הצבא, את הטילים, את חיל האוויר, הם הבינו שאנחנו רציניים. חיסלנו את המנהיגים שלהם סיבוב ראשון כי הם לא רצו עסקה, היינו יכולים לעשות עסקה לפני הרבה זמן, ואז הם התכנסו לבחור מנהיג חדש, וגם הם חוסלו, עכשיו אף אחד לא רוצה להיות המנהיג, אבל הם רוצים עסקה"התבדח טראמפ עם שר המלחמה פיט הגסת'.