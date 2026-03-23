התנגשות עם טראמפ? נתניהו מודיע "נמשיך לתקוף, היד עוד נטויה"

ראש הממשלה נתניהו מפרסם התייחסות ראשונה לדבריו של טראמפ בקשר להסכם עם איראן, ומתחייב כי לא משנה מה, ישראל תשמור על האינטרסים החיוניים לה וכי המלחמה נמשכת והתקיפות על איראן עדיין מעצימות.

ראש הממשלה נתניהו התייחס לראשונה לפניה המפתיעה של הנשיא טראמפ אל מסלול דיפלומטי, וחשיפתו על מגעים להסכם בין ארצות הברית ואיראן ברקע איומיו להשמיד את תשתיות האנרגיה במדינה.

"מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ, הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו" הסביר ראש הממשלה.

וסייג את הדברים "במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון, אנחנו כותשים את תוכנית הגרעין והטילים עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה, רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד שני מנהיגי גרעין והיד עוד נטויה, אנחנו נשמור את האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב".