מענק מלחמה ראשון: 500 ש"ח יופקדו ישר לחשבון הבנק

מענק ראשון במסגרת מלחמת 'שאגת הארי': 500 שקלים יופקדו ישירות לחשבון הבנק של כ-100,000 משפחות. כל הפרטים

בנק הפועלים הודיע על מהלך אזרחי לסיוע כלכלי במסגרתו יוענק מענק כספי ישיר בסך 500 ש"ח לכ-100 אלף משפחות מקרב לקוחות הבנק. המענק מופקד באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת בקשה מצד הלקוח, כחלק ממתווה הטבות לתמיכה בעורף במהלך מבצע "שאגת הארי".

פרטי המענק והפיקדון

הסכום החד-פעמי מופקד בפיקדון ייעודי לתקופה של שנתיים. לפי הודעת הבנק, הפיקדון נושא ריבית שנתית משתנה של 3.5% (פריים פחות 2%). המתווה מאפשר ללקוחות גמישות, הכוללת אפשרות למשיכה או הפקדה של כספים בתחנות יציאה חודשיות, עד ליתרה מקסימלית של 25 אלף ש"ח בפיקדון.

מי זכאי למענק?

הזכאות למענק נקבעה על פי קריטריונים מוגדרים מראש המתבססים על פעילות הלקוחות ברבעון האחרון של שנת 2025: