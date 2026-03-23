חצו באמצעות סולם: 59 שב"חים נתפסו באזור ירושלים

בזכות איתור המסתננים על ידי תצפיתניות צה"ל, הוכן המארב של לוחמי מג"ב שחיכו למסתננים ועצרו אותם במקום

עשרות מסתננים נתפסו כשניסו להיכנס לישראל באמצעות סולם. בתוך 24 שעות, לוחמי מג״ב עוטף ירושלים סיכלו ניסיון הסתננות של 59 שוהים בלתי חוקיים באזור עטרות.

דוברות המשטרה

אמש פעלו הלוחמים, בהכוונת תצפיתניות צה״ל לאחר שזוהה ניסיון הסתננות של עשרות חשודים באזור ביר נבאללה (כפר פלסטיני בין רמאללה לירושלים). בזכות הזיהוי המדויק, נראו החשודים מגיעים אל המכשול, מציבים סולמות ובאמצעותם חצו לשטח מדינת ישראל.

כאמור לאור המידע המודיעיני, לוחמי מג״ב עוטף ירושלים טמנו מארב באזור התעשייה עטרות, ובפעילות מהירה הצליחו לאתר ולעצור 59 שוהים בלתי חוקיים. כל החשודים הועברו להמשך חקירה באגף החקירות והמודיעין של מג״ב עוטף ירושלים.

יש לציין כי מעצר החשודים הוא בהמשך לפעילות שבוצעה ביום א׳ השבוע, במהלכה סיכלו לוחמי מג״ב עוטף ירושלים באותה נקודה ניסיון חדירה של 19 שוהים בלתי חוקיים.