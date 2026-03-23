יו״ר מפלגת ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן תוקף את התנהלות הקואליציה ודיוני הכנסת בעת מלחמה: "פשיטת רגל מוסרית". את הדברים אמר ליברמן בעת ישיבת הסיעה השבועית בכנסת. הוא המשיך בביקורת: "היום בזמן שמיליוני אזרחים רצים למקלטים כמה פעמים ביום, כשתושבי הצפון כל 22 דקות בממוצע שומעים אזעקת אמת, ביום הזה כנסת ישראל ידונו על הדבר ״הכי חשוב״ למדינת ישראל וזה הרחבת הסמכויות של בתי דין רבניים. טירוף מוחלט ופשיטת רגל מוסרית. אני לא מבין איך ראשי הקואליציה נרדמים בלילה."

ליברמן המשיך לתקוף את פעילות הממשלה כלפי תושבי הצפון ואמר כי פעמיים בזמן כהונתו כשר ביטחון הוא אישר תוכניות למיגון הצפון אך פעמיים הן בוטלו על ידי ראש הממשלה נתניהו. לדבריו הסיבות היו אך ורק בגלל שיקולים פוליטיים, "זה מה שראשי המועצות וגורמים בצה״ל אומרים.

כל אותם היישובים צמודי הגדר וקו העימות נשארו חשופים. מיליארדים למשתמטים מצאו - כמה מאות מיליונים למקלטים לא מצאו". הוא המשיך ואמר כי זו ממשלה שקיימת באמצאות שוחד פוליטי. כאשר מיליארדים בתקציב מועברים למטרות ביטחון אזרחיות ללא כל פירוט וכן לכספים קואליציוניים ורק כמה מילוני שקלים ומיגון לישובי צמודי גדר, לא מצאו".

ליברמן התייחס גם לביקורת של מבקר המדינה על הפקרת תושבי הצפון. "אני מקווה שתושבי הצפון יזכרו את התנהלות הזאת של הממשלה הנוכחית גם ביום הבחירות".

כאשר נשאל על תפקוד האופוזיציה ומדוע לא הצליחו כאופוזיציה לקצר את ימיה ענה: "ההשתדלות עלינו" כל השאר לא תלוי בנו".