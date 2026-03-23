הותר לפרסום: 7 מתיישבים נעצרו בחשד לאלימות נגד ערבים

7 מתיישבים נעצרו בחשד לאלימות נגד ערבים, החקירה נגדם עדיין מתנהלת ביחידה המרכזית של מחוז ש"י. על פי החשד: המתיישבים אזקו את תושבי כפר חומסה, תקפו אותם באלימות ואף ביצעו מעשים מגונים באחד הקורבנות

המשטרה התירה הבוקר (שני) לפרסום, כי שבעה חשודים נעצרו במהלך השבוע החולף במסגרת חקירה על אירוע אלימות חמור בכפר הפלסטיני חומסה בבקעת הירדן. החקירה עודנה נמשכת.

חקירת מקרה האלימות החמור שהתרחש סמוך ליישוב בקעות שבבקעת הירדן בתאריך 13.3, המתנהלת ביחידה המרכזית של מחוז ש"י יחד עם גורמי ביטחון נוספים, מאז התרחשותו עת הוזעקו כוחות צה"ל והמשטרה למקום.

על פי החשד הגיעו מספר פורעים קיצוניים אל הבדואייה שבכפר חומסה, פשטו על מבני הכפר והוציאו מתוכם את יושביו. זאת, תוך שאזקו אותם, תקפו אותם באלימות ואף ביצעו מעשים מגונים באחד הקורבנות. בנוסף, הסבו הפורעים נזק במקום וגנבו רכוש ומספר רב של כבשים. כתוצאה ממקרה התקיפה, נגרמו להם חבלות וארבעה נזקקו לטיפול רפואי.

במהלך הימים שלאחר מכן, עצרה היחידה המרכזית במחוז ש״י שבעה חשודים שהועברו לחקירת המשטרה בגין עבירות של- תקיפה, שוד מזוין, אלימות חמורה ומעשים מגונים. מעצרם של שישה מהם הוארך מעת לעת. אמש, הורה בית המשפט על שחרורו של אחד החשודים בתנאים מגבילים והיתר, הוארכו ימי מעצרם עד ליום רביעי הקרוב.

מהמשטרה נמסר כי היא רואה בחומרה רבה כל מקרה אלימות וימשיכו כל העת לפעול למיגור וסיכול מקרים מעין אלו, תוך פעילות ענפה להגברת הביטחון בקרב תושבי האזור באשר הם, מעצרם של חשודים המעורבים בכך וחקירתם המקצועית עד תום במטרה למצות את הדין עמם.