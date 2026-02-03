הרמטכ"ל אייל זמיר, חתם על פקודה חדשה המעגנת לראשונה את תנאי השירות של החייל החרדי כחלק מחייב מפקודות הצבא בשלושה מסלולים ייעודיים ("מגן", "חרב" ו"דוד"), מינוי יועץ מיוחד וזכויות דת מוקפדות

נגמרו התירוצים של החרדים. הרמטכ"ל אייל זמיר חתם על פקודת שילוב החרדים בצה"ל והפך אותה מנוהל פנימי לפקודה מחייבת. זהו צעד משמעותי בהסדרת גיוס החרדים לצה"ל.

עד כה, התנהלה מדיניות השירות כנוהל פנימי של אגף כוח האדם (אכ"א). הפקודה החדשה, שנחתמה על ידי הרמטכ"ל, מעלה את הסטנדרט ומחייבת את כלל גורמי הצבא – ממפקדים בשטח ועד המטה הכללי – בתהליכי בקרה ומימוש קפדניים. המהלך נועד להעניק הכרה רשמית בייחודה של החברה החרדית ולהבטיח יציבות, שקיפות וקביעות בתנאי השירות של המתגייסים.

שלושת מסלולי השירות החדשים

הפקודה מגדירה שלושה מסלולים ייעודיים, שנועדו לאפשר לחיילים חרדים לשרת תוך שמירה מלאה על אורחות חייהם, במגוון רמות של מסגרות:

מסלול "מגן": מיועד לשיבוץ בצוות מגדרי (כלומר רק גברים). במסלול זה ההפרדה נשמרת ברמת הצוות המצומצם בתוך יחידה אחרת. מסלול "חרב": מסגרת מגדרית רחבה יותר (לדוגמה: פלוגת תומר בגבעתי או גדוד נצח יהודה בחטיבת כפיר). דגש מיוחד ניתן במסלול זה על פיקוד: המפקדים הלוחמים יהיו ככלל חיילים המקיימים אורח חיים חרדי או דתי (למעט מקרים חריגים שידרשו אישור מיוחד). מסלול "דוד": המסלול המוקפד ביותר, שבו כלל המשרתים ביחידה מקיימים אורח חיים דתי (לדוגמה: חטיבת החשמונאים). הקמת יחידות במסלול זה תאושר באופן פרטני על ידי ראש אגף כוח האדם.

בצה"ל מבהירים כי הפקודה חלה על מי שבוחר להתגייס למסלולים אלו. בן הציבור החרדי שיבחר במסלול שאינו מוגדר כ"ייעודי", ישרת בהתאם לפקודת "השירות המשותף" הרגילה.

כשרות מהודרת והצהרת אמונים: הזכויות המעוגנות

הפקודה החדשה לא רק מסדירה את המסגרות, אלא מעגנת זכויות פרטניות החשובות למשרת החרדי, אשר קיימות בפקודות קודמות כמו "השילוב הראוי" ושולבו בפקודה לאור חשיבותן: זמני תפילות: הקפדה על זמנים מוגדרים לתפילה. כשרות: אספקת מזון בכשרות מהודרת. שבועה: אפשרות לביצוע "הצהרת אמונים" לצה"ל כחלופה לטקס השבועה המסורתי.

פיקוח ובקרה הדוקים

כחלק מהמהלך, סוכם על מינוי יועץ רמטכ"ל לענייני חרדים – תפקיד אותו ימלא אל"מ אבינועם אמונה, מח"ט החשמונאים היוצא, שיועלה לדרגת תא"ל. תפקידו יהיה לייעץ, לפקח על תנאי השירות בתיאום עם אכ"א והרבנות הצבאית, ולשמש כתובת ישירה לציבור החרדי בכל עניין הקשור לשירות.

בנוסף, הפקודה קובעת כי בכל גוף צבאי ימונה בעל תפקיד האחראי לקדם את שילוב החרדים ולהבטיח את קיום הפקודה. כמו כן, הוגדרה חובת ביצוע בקרה שוטפת בתוך צה"ל, ואף פיקוח חיצוני של מבקר מערכת הביטחון.

אחת הנקודות הרגישות בפקודה החדשה היא התנגשותה עם פקודות השילוב של בנות בצבא, מכיוון שביחידות חרדיות, לא ייכנסו חיילות. בפקודה הודגש כי שירותם של אוכלוסיות אחרות בצה"ל לא ייפגע בשל שירות החרדים, אלא במסגרת המותר במפורש בפקודה.