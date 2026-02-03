על פי חוות הדעת, ממצאי החקירה אינם מצביעים על כל מעורבות של היועצת המשפטית לממשלה בפרשת הפצ״רית או בהדלפת הסרטון משדה תימן, ולא נמצאה בעניינה תשתית ראייתית כלשהי

בחוות דעת משפטית של היועץ המשפטי של משטרת ישראל, תנ"צ עו"ד אלעזר פוגטש שפורסמה היום (שלישי), קובעת כי ממצאי החקירה בפרשת הדלפת הסרטון מאירוע שדה תימן אינם מצביעים על מעורבות של היועצת המשפטית לממשלה או גורמים מטעמה.

במסמך נכתב כי בבדיקת מעגלי המעורבות השונים "לא נמצאה תשתית ראייתית למעורבות של גורמים ממעגלים אחרים", קביעה המתייחסת בין היתר ללשכת היועצת המשפטית לממשלה ולגורמים האזרחיים שנבדקו במסגרת החקירה.

עוד עולה מחוות הדעת כי החקירה התמקדה בגורמים בפרקליטות הצבאית, אך גם ביחס אליהם נקבע כי אף שנמצאה תשתית ראייתית מסוימת, היא אינה מספקת לצורך נקיטת הליך פלילי. במסמך נכתב כי "נמצאה תשתית ראייתית כנגד מספר בעלי תפקידים במעגל הפרקליטות הצבאית", אולם לא ברמה המאפשרת העמדה לדין.

עוד באותו נושא תמה חקירת ההדלפה בשדה תימן: הממצאים יועברו לבודק חיצוני 12:42 | משה כהן 4 0 😀 👏

באשר לטענות בדבר ניגוד עניינים, מציין היועץ המשפטי של המשטרה כי בשלב זה "אין שינוי ביחס לתשתית העובדתית", וכי החשש לניגוד עניינים אינו מתממש בשלב החקירה, אלא רק בשלב הליווי והפיקוח עליה.

בסיכום חוות הדעת נקבע כי נכון לעת הזו, אין ממצאים הקושרים את היועצת המשפטית לממשלה לפרשה, וכי כל בחינה עתידית של סוגיית ההדלפה תתבצע רק לאחר סיום החקירה המרכזית ובהתאם לשיקולים ראייתיים ומשפטיים.