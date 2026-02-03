בחוות דעת משפטית של היועץ המשפטי של משטרת ישראל, תנ"צ עו"ד אלעזר פוגטש שפורסמה היום (שלישי), קובעת כי ממצאי החקירה בפרשת הדלפת הסרטון מאירוע שדה תימן אינם מצביעים על מעורבות של היועצת המשפטית לממשלה או גורמים מטעמה.
במסמך נכתב כי בבדיקת מעגלי המעורבות השונים "לא נמצאה תשתית ראייתית למעורבות של גורמים ממעגלים אחרים", קביעה המתייחסת בין היתר ללשכת היועצת המשפטית לממשלה ולגורמים האזרחיים שנבדקו במסגרת החקירה.
עוד עולה מחוות הדעת כי החקירה התמקדה בגורמים בפרקליטות הצבאית, אך גם ביחס אליהם נקבע כי אף שנמצאה תשתית ראייתית מסוימת, היא אינה מספקת לצורך נקיטת הליך פלילי. במסמך נכתב כי "נמצאה תשתית ראייתית כנגד מספר בעלי תפקידים במעגל הפרקליטות הצבאית", אולם לא ברמה המאפשרת העמדה לדין.
באשר לטענות בדבר ניגוד עניינים, מציין היועץ המשפטי של המשטרה כי בשלב זה "אין שינוי ביחס לתשתית העובדתית", וכי החשש לניגוד עניינים אינו מתממש בשלב החקירה, אלא רק בשלב הליווי והפיקוח עליה.
בסיכום חוות הדעת נקבע כי נכון לעת הזו, אין ממצאים הקושרים את היועצת המשפטית לממשלה לפרשה, וכי כל בחינה עתידית של סוגיית ההדלפה תתבצע רק לאחר סיום החקירה המרכזית ובהתאם לשיקולים ראייתיים ומשפטיים.
4 תגובות
1 דיונים
מישהו
א. הייתה חשיפה ב14 שהן נפגשו ערב ההדלפה. אפילו לא טרחו לבדוק את זה... ב. פפפחחחח, כאילו אנחנו מאמינים שהיא לא הייתה מעורבת.13:32 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מתי
בתגובה ל: מישהו
בלי האמונה צסק"א לא היתה אוכלת אותה! תאמין תאמין ש"האלוהים" שלך ,כחול הבלורית עובד עליכם בעיניים.13:38 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: מישהו
על אמונה, טעם וריח אין מה להתווכח, אבל מה שחשוב זה העובדות ושמשטרת ישראל היא של ישראל ולא של משמרות המהפכה.13:56 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
אין על המשטרה שלנו, ישרה, מקצועית, מתנהלת ע"פ החוק ולא ע"פ משמרות המהפכה!!!!! גאה במשטרת ישראל!13:54 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
