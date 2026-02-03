החקירה בפרשת הדלפת הסרטון משדה תימן הסתיימה בשלביה העיקריים; המפכ״ל הנחה להעביר את ממצאי החקירה לבחינת גורם מקצועי חיצוני, בכפוף לעמדת יועמ״ש משרד המשפטים

יותר משלושה חודשים אחרי התפוצצות פרשת הפצ"רית, המשטרה מודיעה היום על סיום החקירה, אבל נתקלת במבוכה, כשאין לה כתובת להעביר את החומרים להחלטה לגבי העמדה לדין. לפי ההודעה, המפכ"ל בחן סוגיות עקרוניות הנוגעות לחקירה וקיבל מצוות החקירה את ההסברים הנדרשים. במשטרה מדגישים כי בניגוד לפרסומים שונים, המפכ"ל לא התערב בעבודת החקירה עצמה.

בהודעה נמסר: "נוכח העובדה שמדובר בפרשה בעלת רגישות ציבורית גבוהה ומתוקף אחריותו הציבורית של המפכ"ל ועל מנת לחזק את אמון הציבור, המפכ"ל סבור כי נכון לאפשר לגורם מקצועי בכיר נוסף, חיצוני למשטרה, לבחון את מכלול פעולות החקירה שנעשו, כמקובל בחקירות מסוג זה וכפי שנקבע בהחלטת בג"צ. גורם כזה כידוע, לא מונה עד כה", אומרים במשטרה, כשהם מטילים את האחריות גם על שר המשפטים וגם על בג"צ.

לאור הנסיבות, הנחה המפכ"ל את היועץ המשפטי של המשטרה לעדכן את היועץ המשפטי של משרד המשפטים בתמונת המצב העובדתית שעלתה בחקירה, ככל שהיא רלוונטית לשאלת ניגוד העניינים, וזאת על מנת שהנושא ייבחן על בסיס הנתונים המעודכנים.

בהתאם לחוות הדעת שתתקבל מהיועץ המשפטי של משרד המשפטים, צפוי חומר החקירה להיות מועבר לגורם בדיקה מוסמך, חיצוני למשטרה. גורם זה יוכל לבחון את ממצאי החקירה ואת המשך ההליכים בתיק, לרבות הצורך בהשלמות חקירה, זימון עדים או חשודים נוספים, וכן אפשרות להגשת כתבי אישום נגד חשודים שיימצאו רלוונטיים.