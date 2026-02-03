יותר משלושה חודשים אחרי התפוצצות פרשת הפצ"רית, המשטרה מודיעה היום על סיום החקירה, אבל נתקלת במבוכה, כשאין לה כתובת להעביר את החומרים להחלטה לגבי העמדה לדין. לפי ההודעה, המפכ"ל בחן סוגיות עקרוניות הנוגעות לחקירה וקיבל מצוות החקירה את ההסברים הנדרשים. במשטרה מדגישים כי בניגוד לפרסומים שונים, המפכ"ל לא התערב בעבודת החקירה עצמה.
בהודעה נמסר: "נוכח העובדה שמדובר בפרשה בעלת רגישות ציבורית גבוהה ומתוקף אחריותו הציבורית של המפכ"ל ועל מנת לחזק את אמון הציבור, המפכ"ל סבור כי נכון לאפשר לגורם מקצועי בכיר נוסף, חיצוני למשטרה, לבחון את מכלול פעולות החקירה שנעשו, כמקובל בחקירות מסוג זה וכפי שנקבע בהחלטת בג"צ. גורם כזה כידוע, לא מונה עד כה", אומרים במשטרה, כשהם מטילים את האחריות גם על שר המשפטים וגם על בג"צ.
לאור הנסיבות, הנחה המפכ"ל את היועץ המשפטי של המשטרה לעדכן את היועץ המשפטי של משרד המשפטים בתמונת המצב העובדתית שעלתה בחקירה, ככל שהיא רלוונטית לשאלת ניגוד העניינים, וזאת על מנת שהנושא ייבחן על בסיס הנתונים המעודכנים.
בהתאם לחוות הדעת שתתקבל מהיועץ המשפטי של משרד המשפטים, צפוי חומר החקירה להיות מועבר לגורם בדיקה מוסמך, חיצוני למשטרה. גורם זה יוכל לבחון את ממצאי החקירה ואת המשך ההליכים בתיק, לרבות הצורך בהשלמות חקירה, זימון עדים או חשודים נוספים, וכן אפשרות להגשת כתבי אישום נגד חשודים שיימצאו רלוונטיים.
4 תגובות
2 דיונים
יריב דותן
סוף גנב לתליה. מקווה שיימצאו כל האשמים הנוגעים בדבר. חרפה שהטילו על חיילנו ועל אופיה של מדינת ישראל. הדבר חייב להיחקר ולהביא תוצאות מחמירות ועונשים כבדים.12:49 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: יריב דותן
החקירה הסתיימה. שר ההפיכה, לוין מסרב למנות תובע, שיגיש כתב אישום.13:03 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
התפרקה המדינה. משמרות המהפכה בראשות שר ההפיכה פירקה את המדינה והשאירה את המשטרה חסרת אונים, כאשר אין תובע לעבוד מולו. לוין במשך 3 חודשים מסרב למנות תובע.13:01 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה חולה בראש
לכי תלמדי אזרחות יא סתומה13:06 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
