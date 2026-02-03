בתחילת השבוע איים ארגון עובדי נהגי האוטובוסים "כוח לעובדים" להשבית את התחבורה הציבורית של חברת סופרבוס ביום רביעי. אחרי פניית בית הדין הארצי לעבודה השביתה נדחתה

איגוד וועדי התחבורה בכוח לעובדים, תכנן להשבית ביום רביעי הקרוב את התחבורה הציבורית שמפעילה חברת סופרבוס למשך 3 שעות.כעת לאחר פניית בית הדין הארצי לעבודה – נדחתה השביתה המתוכננת למחר בחברת סופרבוס.

מהארגון 'כוח לעובדים' נמסר כי "לדאבוננו מעורבות של גורמים חיצוניים שימשה כלי שרת בידי ההנהלה כתירוץ לנטוש את המו"מ ולהותיר את האווירה האלימה בקווי בחברה על כנה". עוד נמסר מארגון העובדים כי "כשתמיכת מרבית עובדי החברה מאחורינו נוכיח במהירות את היותנו הארגון היציג בחברה, נסיר מהשולחן את ההתחכמויות של ההנהלה ונמשיך להוביל את המאבק כנגד האלימות בתחבורה הציבורית וזכויות עובדי התחבורה הציבורית".

נזכיר כי לפני קרוב לחודשיים, הכריז ועד העובדים על סכסוך עבודה, במחאה על אוזלת ידה של ההנהלה בטיפול במקרי האלימות הרבים שפקדו את קווי החברה בחודש נובמבר, שכללו 11 מקרים חמורים בהם נעשה שימוש באלימות ובגז מדמיע.