סוכם היום (שלישי) על מינויה של רס"ן אלה ואויה, המוכרת גם כ"קפטן אלה", לתפקיד ראש תחום ערבית בדובר צה״ל. ואויה צפויה להחליף בתפקיד את אל"מ אביחי אדרעי, שמכהן בשנים האחרונות כדובר צה״ל בערבית ותועלה לדרגת לסא"ל.

ואויה התגייסה לצה״ל בשנת 2013 והחלה את דרכה במדור תקשורת ערבית בחטיבת דובר צה"ל. בתחילה שירתה כמש"קית ניו-מדיה ובהמשך יצאה לקורס קצינים, אותו סיימה בהצטיינות. במהלך שירותה מילאה שורת תפקידי פיקוד והסברה, והייתה שותפה לפעילות ההסברתית של צה"ל בזירות שונות, בין היתר במהלך מבצעים צבאיים ובתקופות לחימה.

בשנים האחרונות הפכה לדמות מוכרת בזירה התקשורתית תחת הכינוי "קפטן אלה", בעקבות הופעותיה בסרטוני הסברה בשפה הערבית המיועדים לקהל במדינות ערב וברשתות החברתיות. במסגרת זו עסקה בהעברת מסרים רשמיים של צה״ל, תוך שימוש בפלטפורמות דיגיטליות ובהתאמת התוכן לשיח האזורי.

ואויה שימשה עד כה כסגנית ראש תחום תקשורת ערבית בדובר צה״ל, וכעת צפויה להיכנס לתפקיד הבכיר ולהוביל את התחום.