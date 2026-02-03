צרפת מעבירה מסר לארצות הברית וקוראת להרחבת המו"מ עם איראן, כולל הצבת דרישות אזרחיות למשטר

שר החוץ של צרפת התבטא מוקדם יותר בקשר למשא ומתן אפשרי בין ארצות הברית ואיראן, והביע חשש בקשר לאפשרות שהמו"מ יעסוק רק בגרעין.

"צריך להציב גבולות למשטר האיראני" הסביר שר החוץ והוסיף כי "כל משא ומתן עם המשטר באיראן חייב לדרוש את סיום הדיכוי האזרחי במדינה על ידי המשטר".

הנזיפה הצרפתית מגיעה לאחר שורה של דיווחים כי המו"מ בין ארצות הברית לאיראן צפוי להיות תחום ומוגבל.

על פי הטענות העדכניות ביותר, במרכז המגעים תעמוד תוכנית הגרעין האיראנית, כולל דרישה אמריקאית למסירה של כלל האורניום שהעשירה איראן לידי גורמים חיצוניים.

כאשר בנוסף לכך המשא ומתן גם איננו צפוי לעסוק בתוכנית הטילים האיראנית המאיימת על ישראל.