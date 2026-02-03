יו"ר ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט, מסר כי בעקבות הפריצה ללשכתו ננקטו צעדים משמעתיים נגד חברי כנסת מהאופוזיציה, ובהם שיחת נזיפה לח"כ רם בן ברק

יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מסר כי הבוקר קיים יו"ר הוועדה שיחת נזיפה חמורה עם ח"כ רם בן ברק, בעקבות פריצה ללשכתו. במהלך השיחה הובהר לבן ברק כי מדובר בחציית קו אדום ובפגיעה חמורה בנורמות ובכללי ההתנהלות של ועדת החוץ והביטחון. על פי ההודעה, בן ברק התנצל על מעשיו והתחייב לפעול מכאן ואילך בהתאם לכללים הנהוגים בוועדה.

באשר לח"כ משה טור-פז, נמסר כי בוועדה רואים את התנהלותו כחמורה אף יותר. לפי לשכת ביסמוט, מדובר בפריצה למתחם מסווג ובצילום מסמכים שלא כדין. לנוכח חומרת המעשים, הודיעה הוועדה כי בהמשך היום תתקיים הצבעה בוועדת החוץ והביטחון, שבמסגרתה צפוי טור-פז להיות מודח מתפקידו כיו״ר ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה.

כאמור, חברי כנסת מהאופוזיציה פרצו ללשכתו של חבר הכנסת ביסמוט במהלך פגישה עם חברי הכנסת החרדים. בתגובה הוא זימן את קצין הכנסת, והופעלו סנקציות נגדם. במסגרת הצעדים החליט ביסמוט על הדחת ח"כ משה טור-פז מראשות ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה, וכן על הוצאת ח"כ רם בן ברק מחברותו בוועדת המשנה למודיעין.