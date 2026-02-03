בפתח חודש האינטרנט הבטוח, איגוד האינטרנט הישראלי חושף: 3,644 דיווחים לקו הסיוע ב-2025 – הונאות מובילות, טיקטוק מזנקת למקום השני אחרי פייסבוק, והחברה הערבית מדווחת יותר על פגיעות מיניות

בשנת 2025 נרשמה עלייה משמעותית בדיווחים על פגיעות ברשתות החברתיות, כך עולה מנתוני קו הסיוע לאינטרנט בטוח של איגוד האינטרנט הישראלי. פייסבוק נותרה הרשת החברתית המובילה בדיווחים (22%), אך טיקטוק רשמה זינוק חד של פי 3 לעומת 2024 וניצבת במקום השני עם 17%. הנתונים מתפרסמים היום (שלישי), עם פתיחת חודש האינטרנט הבטוח המצוין מדי פברואר ברחבי העולם.

הונאות: המגמה העקבית ביותר

הסוג הנפוץ ביותר של דיווחים היה הונאות ברשת – 22.6% מכלל הפניות, עלייה של 40% בהשוואה לשנה הקודמת. המגמה מתחזקת משנה לשנה, והשנה היא התעצמה על רקע חדירת טכנולוגיות בינה מלאכותית המשמשות ליצירת וקידום הונאות רבות.

אחרי ההונאות דורגו התחזות והפרת פרטיות (18.3%), פגיעות מיניות (16.9%), בריונות שיימינג והטרדה (15.4%), ופריצה והשתלטות על חשבון (11.4%).

טיקטוק מזנקת, פייסבוק מובילה

מדד הדיווחים לקו הסיוע מציב את פייסבוק בראש עם 22%, אחריה טיקטוק עם 17% – עלייה חדה פי 3 לעומת 2024. בהמשך: אינסטגרם (13.5%) ו-וואטסאפ (8.8%). הנתונים מבוססים על 3,644 דיווחים שהתקבלו לאורך השנה.

טלגרם נמצאת בעלייה בדיווחים, אך עדיין משמעותית פחות מאחרות. כמעט שליש מהדיווחים על טלגרם נגעו לניסיונות פריצה לחשבון.

פילוח מגדרי וחברתי

גברים מדווחים יותר על פגיעות ועבירות על רקע פיננסי, בעוד נשים מדווחות יותר על פגיעות אישיות-חברתיות כגון התחזות, הפרת פרטיות, בריונות ושיימינג.

במבט על החברה הערבית: 18% מהפניות הגיעו ממנה – נתון המשקף את חלקה היחסי באוכלוסייה ומסמן קפיצה דרמטית לעומת שנים קודמות. עם זאת, חלקה בדיווחים על פגיעות מיניות ברשתות זינק ל-40.9% – כפול מחלקה היחסי באוכלוסייה.

השפעת המלחמה

מלחמת 12 הימים עם איראן בחודש יוני גרמה לזינוק בכמות הפניות, ככל הנראה על רקע פגיעות סייבר רבות והפצת תוכן כוזב.

בסך הכול, 50.7% מהדיווחים סווגו כפגיעות אישיות-חברתיות ו-34.1% כפגיעות סייבר. השאר נגעו להפצת מידע כוזב, תכנים גרפיים ונושאים אחרים.

טיפול והסרה

כ-62% מהפונים דיווחו קודם גם לפלטפורמה שממנה נפגעו. כשליש מהמקרים הועברו על ידי האיגוד לרשתות החברתיות לצורך הסרה או טיפול – ואלו הסירו בפועל כ-91% מהדיווחים שהועברו.