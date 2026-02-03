אחרי ששנתיים הפגינו להחזרת החטופים, ובשבוע שעבר נגד האלימות במגזר הערבי, מהשבת ההפגנות נגד הממשלה יהיו בגלל שוועדת חקירה לא מוקמת, מעבר רפיח פתוח לרווחה, חמאס שולט בעזה וקטאר וטורקיה בדרך לשלוח כוחות לרצועה

החטופים חזרו, אבל במוצאי שבת הקרוב, מתוכננת הפגנת ענק תחת הכותרת "הביזיון המוחלט".

שבוע אחרי חזרתו של החטוף האחרון רן גואילי הי"ד ההפגנות בכיכר הבימה יימשכו. במוצאי שבת האחרונה הפגינו ארגוני שמאל יחד עם ערבים נגד האלימות והרצח במגזר הערבי, וכעת 'מועצת אוקטובר' גוף מחאה נגד הממשלה, מכריז על הפגנת ענק. עכשיו הסיבות הן: "ועדת חקירה לא מוקמת, מעבר רפיח פתוח לרווחה, חמאס שולט בעזה וקטאר וטורקיה בדרך לשלוח כוחות לרצועה".

הבוקר נערכה מסיבת עיתונאים בחדר סיעת 'ישראל ביתנו' בכנסת בהשתתפות הורים שכולים.

רפי בן שטרית, אביו של אלרואי ז"ל שנפל בקרב על מוצב נחל עוז: "יש כאן הנהגה שמפחדת להסתכל לציבור בעיניים. על רקע ההתפתחויות האזוריות, כולל פתיחת מעבר רפיח לשני הכיוונים, ברור לכולנו עד כמה ההחלטות שמתקבלות כאן הן הרות גורל. דווקא עכשיו, כשהמציאות מורכבת, רגישה ונפיצה – אסור להשאיר שאלות פתוחות, ואסור להפקיר את אמון הציבור".

רעות רכט אדרי, אמו של עידו ז"ל שנהרג במסיבת הנובה: "אני פונה למצביעי הימין, מתוך כבוד אמיתי ושותפות גורל: כמה עוד תתנו לממשלה הזאת לעבוד עליכם בעיניים? כל פעם מחדש, עובדים עליכם בעיניים. משקרים לכם, מסובבים אתכם בתירוצים, מספרים לכם סיפורים. ובדיוק כמו שרימו את כולנו לפני ה-7 באוקטובר, כך מרמים אתכם עכשיו"

מישל אילוז – אביו של החלל החטוף גיא ז"ל: "אני עומד כאן היום כאדם מרוסק. כאדם חלול. כאבא שלא יקום מזה לעולם. ואני שומע כבר חודשים, כמעט שנתיים, אותו נרטיב עלוב, אותה מקהלה מתוזמרת של תירוצים. זה לא רק שקר. זה שקר מחפיר. זה שקר אלים. זה שקר שרוצח את גיא בפעם השנייה. כמו שעמדתם בשביל להחזיר את החטופים, עכשיו תעמדו כדי למנוע את החטיפה הבאה ותקימו ועדת חקירה ממלכתית"

יובל זאושניצר – אלמנתו של רס"ן רועי צ'אפל ז"ל שנפל בקרב על ניר יצחק ב-7.10: "אני מדברת היום בשם דור שלם. דור צעיר שנשלח להילחם, לשמור, להגן, לשלם. דור שקבר חברים, בני זוג, אחים. אני כועסת ואני לא מתנצלת על זה. כי זעם הוא הדבר היחיד שנשאר כשמזלזלים בקורבן. וכשמנסים למכור לנו חקירה תפורה מראש, ועדה שמטרתה אחת: לוודא שאף אחד למעלה לא ייפגע. ואם אין אמת, אז אל תדברו איתנו על ערכים. אל תדברו איתנו על מוסר. ואל תבקשו מאיתנו להקריב שוב".

אייל אשל – אביה של סמל רוני ז"ל שנפלה בקרב על מוצב נחל עוז: "תגידו, לא נמאס לכם שצוחקים לכם בפנים? שרוקדים על דם ההרוגים ויורקים בפניהן של משפחות החטופים? אנחנו כאן היום כדי להישיר מבט אל המצלמה ולקרוא למציאות בשמה: אין כאן ניצחון מוחלט. יש כאן ביזיון מוחלט. זה לא כישלון של אירוע אחד. זה כישלון של תפיסת עולם. כישלון של הנהגה שמעדיפה הישרדות פוליטית על חיי אדם. שמעדיפה ספינים על אמת. שמפחדת מדבר אחד בלבד, חקירה. ולכן הם לא מקימים ועדת חקירה ממלכתית"