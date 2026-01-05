האב השכול רפי בן שטרית זעם על הכנס שהתקיים היום בכנסת אליו לא הוזמן: "לא צריכים את ההצדעה שלכם. אלרואי וחבריו גיבורים וכאלה יישארו לנצח. ואתם? תתביישו לכם עלובי החיים"

בכנסת תקיים היום כנס הצדעה ״למרימי רוח העם במלחמת התקומה״, ומי שלא אהב את החגיגה הזו הוא רפי בן שטרית, לשעבר ראש עיריית בית שאן ואביו השכול של אלרואי הי"ד שנפל בקרב בנחל עוז.

בן שטרית הוא מראשי הדורשים לחקור את המחדל שהביא לטבח בשמחת תורה, כשראש הממשלה ובקואליציה מעכבים את החקירה הזו כבר יותר משנתיים. הוא לא הוזמן לכנס שהופק על ידי פורום הגבורה של ההורים השכולים ופורום התקווה של משפחות חטופים, שני הפורומים של הימין שקמו כתגובה למטה משפחות החטופים שנוהל בידי אנשי שמאל.

בכנס השתתפו יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שרים, חברי כנסת, בני משפחות שכולות, חטופים ששוחררו ובני משפחותיהם.

בחשבון הטוויטר שלו, כתב בן שטרית: "הזמנה נשלחה רק לחלק הנכון של המשפחות. יש גיבורים סוג א׳ ויש גיבורים סוג ב׳. אם למשל המשפחה של גיבור א׳ תומכת בממשלת ההפקרה והטבח, היא תקבל מקום של כבוד בכנס ויו״ר הכנסת ושרי ״הציניות העדתית״ יצדיעו לה".

"תיזכרו לדיראון עולם. סמרטוטים"

"אבל אם המשפחה של גיבור ב׳ דורשת ועדת חקירה ממלכתית לחקר הטבח היא במקרה הטוב תקבל אצבע משולשת ובמקרה הפחות טוב היא תקבל יריקה בפרצוף", כתב בן שטרית.

הוא ציין כי בנו אלרואי נולד גדל והתחנך לתוך הציונות הדתית, תנועת בני עקיבא, בוגר ישיבה תיכונית, אחיותיו בוגרות אולפנת צביה. אבל אבא שלהם נאבק על ועדת חקירה ממלכתית.

את הכנס סיכם בן שטרית במילים: "לא צריכים את ההצדעה שלכם. אלרואי וחבריו גיבורים וכאלה יישארו לנצח. ואתם? תתביישו לכם. עלובי החיים. בוז ושאט נפש מההתנהלות שלכם. תיזכרו לדיראון עולם. סמרטוטים".