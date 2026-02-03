הדו"ח קובע: גיוס אלפי מתנדבים, איוש כמעט מלא של תקני משקב״טים והרחבה חסרת תקדים של כיתות הכוננות ביישובים, כחלק מחיזוק מערך הביטחון המקומי

דו"ח ביקורת משטרתי לשנים 2024-2025 שפורסם היום (שלישי) מציג חיזוק נרחב של מערך הביטחון היישובי בישראל, בדגש על כיתות כוננות, מתנדבי אבטחה ומשקב"טים ברשויות המקומיות והאזוריות.

על פי הדו״ח, בשנים האחרונות נרשמה עלייה משמעותית ביכולות הביטחון המקומיות, בעיקר במרחב הכפרי והעורפי, כחלק מתפיסה כוללת לחיזוק החוסן האזרחי שמוביל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

לפי הנתונים, במהלך השנים 2024-2025 גויסו למעלה מ-8,000 מתנדבי אבטחה, במסגרת הרחבת כיתות הכוננות והיערכות ביטחונית מחודשת ביישובים. במקביל נפתחו 200 תקני משקב"טים, ונכון למועד הביקורת אוישו כ-93% מהם, נתון המעיד על התבססות מקצועית של מערך הביטחון היישובי.

עוד עולה מהדו"ח כי בשנת 2024 בוצע רה-ארגון מקיף במערך היישובים. במסגרת זו הוקצו תקני משקב״טים גם ליישובים עורפיים, הורחבו תקציבי מרכיבי הביטחון, נוספו תקנים במטות המרחבים, בוצעו אימונים מעבר לתוכנית השנתית וחולקו נשקים, כספות ואמצעי לחימה לכיתות הכוננות. לדברי רמ״ח יישובים במשטרה, חרף שנה מאתגרת במיוחד, הוקמו כיתות כוננות בכל היישובים, חודדה תפיסת הביטחון והועמק המענה לפשיעה ולפח״ע, במטרה לחזק את תחושת הביטחון של תושבי המרחב הכפרי.

הדו"ח מציג גם השוואה לשנת 2021, אז כיהן כשר לביטחון לאומי עומר בר-לב. מהנתונים עולה כי מספר מתנדבי היחידות המיוחדות עלה בכ-6.6%, וכי חלה עלייה חדה במספר כיתות הכוננות, בשיעור של למעלה מ-2,400% לעומת אותה שנה.

עוד צוין כי המתנדבים פועלים כיום בסיורי נוכחות, בטיפול בפשיעה בדגש על פשיעה חקלאית, ובמבצעי אכיפה יזומים, ומהווים רכיב מרכזי במערך הביטחון היישובי. במשטרה מציינים כי הרחבת כיתות הכוננות, גיוס אלפי מתנדבים ואיוש כמעט מלא של תקני המשקב״טים משקפים מגמה מתמשכת של חיזוק הביטחון המקומי ובניית תשתית ארוכת טווח לשנים הבאות.