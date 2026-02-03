ערב של תנודות בטבלאות הרייטינג: המהדורות המוקדמות והמרכזיות האירו פנים לערוץ 14 שהתברג במקום השני, אך "הפטריוטים" ורצועת הלייט-נייט הורידו אותו למקום השלישי מול רשת 13

נתוני הרייטינג של ערב האתמול (שני) מלמדים על מגמה מעורבת בערוץ 14. בעוד שהערב נפתח עם הישגים מרשימים עבור הערוץ, ככל שהתקדמו השעות לכיוון השידור המרכזי והלילה, התחזקה רשת 13 והצליחה לעקוף את הערוץ הימני.

פתיחה חזקה: המקום השני של שלזינגר והחדשות

הערב נפתח בסימן הצלחה לערוץ 14. ברצועת המהדורה המוקדמת בשעה 19:00, התייצב יהודה שלזינגר עם "שבע" במקום השני והמכובד עם 5.4%, כשהוא עוקף את שרון גל ברשת 13 שהסתפקה ב-4.5%. במקום הראשון ברצועה זו ניצבת קשת 12 עם 9.2%, בעוד i24News (1.8%) וכאן 11 (1.5%) נותרים מאחור.

המגמה החיובית נמשכה גם בחדשות המרכזיות. המהדורה של ערוץ 14 ביססה את מעמדה כחדשות השנייה הנצפית בישראל עם 7.3%, כשהיא משאירה מאחור את חדשות 13 עם 4.9% ואת חדשות 11 עם 3.7%. חדשות 12 ממשיכה להוביל בביטחון עם 14%.

המהפך: הפטריוטים יורדים למקום השלישי

למרות הפתיחה המבטיחה, ברצועת הפריים-טיים התהפכו היוצרות. תוכנית הדגל של ערוץ 14, "הפטריוטים", הניבה 7.4% – נתון שלא הספיק כדי לשמור על המקום השני. רשת 13, עם "אהבה חדשה", עקפה והתייצבה במקום השני עם 8.6%. קשת 12 הובילה את הרצועה עם "המתחזים" שגרפה 15.5%, בעוד כאן 11 סגרה את הרשימה עם 5.5%.

הירידה של ערוץ 14 נמשכה גם לרצועת הלייט-נייט. תוכניתם של "פתחי ושי" הניבה 3.4% בלבד, מה שהציב את הערוץ במקום השלישי. באותה שעה, "הצינור" ברשת 13 זכה ל-6.4% (מקום שני), וגיא פינס בקשת 12 הוביל עם 8.9%. כאן 11 סיכמה את הלילה עם 2.2%.