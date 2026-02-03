כוחות חטיבת עציון הטילו כתר על תקוע הערבית והגבירו את הפעילות המבצעית בגזרה, בעקבות טרור האבנים לעבר תושבי גוש עציון, בצה״ל מדגישים מדיניות של אפס סובלנות כלפי מבצעי פעולות טרור

בתגובה לאירועי טרור האבנים לעבר תושבי גוש עציון, כוחות חטיבת עציון הטילו הלילה (בין שני לשלישי) כתר על תקוע הערבית, הכולל בדיקות ביטחוניות קפדניות בכניסה וביציאה מהיישוב, הפועלות 24 שעות ביממה. במקביל, בוצע מבצע גדודי נרחב נגד פעילי טרור בכפר.

במהלך הפעילות הוצבו תלתליות בנקודות שבהן אירעו בעבר יידויי אבנים. בצה"ל נמסר כי כוחות החטיבה ימשיכו לפעול להגנת תושבי הגזרה ולנקוט מדיניות של אפס סובלנות כלפי מבצעי פעולות טרור.

ראש המועצה האזורית גוש עציון, ירון רוזנטל, התייחס לצעדים ואמר: "אחת התובנות שלנו מה-7 באוקטובר היא להתייחס לזריקות אבנים ולמה שמכונה טרור עממי בחומרה יתרה. יש לעבור ממדיניות של הכלה לנקיטת צעדי הכרעה ותגובה על כל תקיפה. לאורך עשרות שנים התמודדנו עם התופעה, וכעת הצבא נוקט יד קשה יותר. כך צריך לפעול"