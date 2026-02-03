מהקרוואן בכפר אדומים ועד מדיסון סקוור גארדן: עשרה דברים שלא ידעתם על ישי ריבו – הדרך, הפריצות, הלהיטים והרגעים שעשו אותו לפסקול של ישראל

מהילד מקרוואן בכפר אדומים ועד הבמות הגדולות בעולם, כולל מדיסון סקוור גארדן. בלי ריאליטי, בלי שערוריות – ועם מילים שמרגשות קהלים מכל גוון. לרגל יום הולדתו, קבלו עשרה דברים שלא ידעתם על הזמר שהפך לפסקול של ישראל.

1. נולד בצרפת

ריבו נולד במרסיי שבדרום צרפת, למשפחה דתית. בגיל שמונה וחצי עלה עם משפחתו לישראל – מעבר שעיצב את זהותו המוזיקלית והאמונית.

2. חמש שנים בקרוואן

עם העלייה לארץ, המשפחה גרה בקרוואן בכפר אדומים במשך כחמש שנים. התחלה צנועה, רחוקה מאוד מהאולמות המלאים שהוא ממלא היום.

3. חינוך חרדי

בילדותו משפחתו עברה תהליך של התקרבות לדת, ולאחר מכן עברו לתל ציון. הלימודים שלו היו בישיבות חרדיות – כולל ישיבה ספרדית במודיעין עילית.

4. שירים לפני אקורדים

הוא התחיל לכתוב ולהלחין כבר בגיל 13, אבל רק בגיל 18 למד לנגן בגיטרה. המילים קדמו למוזיקה.

5. היה בלהקת מטאל רוק יהודי

לפני שהפך לאחד הזמרים המרגשים בישראל, הקים עם חברים את להקת "תכל'ס" – שביצעה מטאל רוק יהודי.

6. התחיל בכלל מאחורי הקלעים

לפני שפרץ כזמר, כתב והלחין שירים לאחרים – כולל "תודה" לרועי ידיד ו"כבתחילה" לגד אלבז.

7. הזמר הדתי הראשון בפרויקט של עידן רייכל

ב-2012 השתתף בפרויקט של רייכל וביצע את "אור כזה" – צעד שהכניס אותו ללב המיינסטרים.

8. האלבום הראשון הגיע לזהב

"תוכו רצוף אהבה"(2014) זכה למעמד אלבום זהב והפך את "קול דודי" ללהיט ענק – גם בתחנות הכלליות.

9. הראשון שהופיע במדיסון סקוור גארדן

בספטמבר 2023 עשה היסטוריה כשהופיע במדיסון סקוור גארדן מול 14 אלף איש – ההופעה הראשונה של זמר ישראלי בהיכל האייקוני.

10. פעמיים בטקס הדלקת המשואות

הוא הוזמן להופיע בטקס יום העצמאות לא פעם, אלא פעמיים (2017 ו-2023), כסמל לאחדות דרך מוזיקה.