3 בני אדם נפצעו מירי ברחוב רבי עקיבא בעיר. אחד מהפצועים נפצע אנושות, פונה לבית החולים ושם נקבע מותו. גבר נוסף נפצע קשה ועוד אחד נפצע באורח קל

תקרית ירי קשה במרכז הארץ: 3 בני נפצעו מהירי ברחוב רבי עקיבא בלוד, כאשר אחד מהם נפצע אנושות בזירה ו-2 בני אדם נוספים נפצעו גם הם וכעת מקבלים טיפול בבית החולים.

גבר בן 25 נפצע אנושות, פרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה אך בבית החולים נקבע מותו. גבר בן 25 נפצע באורח קשה, וצעיר בן 20 נפצע באורח קל.

על פי המשטרה הפצועים ישבו ברכב, והרקע לאירוע הינו "נקמת דם על רקע סכסוך מתמשך". כוחות משטרה ממרחב שפלה ותחנת לוד פועלים בזירה במסגרת חקירה שנפתחה, ובמצוד אחר החשודים במעשה.

חובש ביחידת האופנועים של מד"א עבד עיסאוי, סיפר: "ראינו 3 פצועים שסובלים מפציעות חודרות קשות בגופם, בניהם היה גבר כבן 25, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל פעולות החייאה ממוששכות ופינינו אותו לבי"ח כשמצבו קריטי. במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי לשני הנפגעים הנוספים, בניהם גבר כבן 25 שנפצע קשות ופינו אותם לבית החולים."