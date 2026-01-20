יו"ר מפלגת ישר גדי אייזנקוט הציע לנפתלי בנט ויאיר לפיד להתאחד לרשימה משותפת לקראת הבחירות. כך על פי של עמית סגל בחדשות 12

יו"ר מפלגת ישר גדי אייזנקוט הציע לנפתלי בנט ויאיר לפיד להתאחד לרשימה משותפת לקראת הבחירות. כך על פי הדיווח הערב (שלישי) של עמית סגל בחדשות 12.

על פי ההצעה הם ירוצו יחד ורק סמוך לבחירות יבחרו מי יהיה המועמד לראשות הממשלה. שנה אחרי הבחירות הם יחליטו האם להתאחד לגמרי.

סקר "מעריב" שפורסם לפני כשבועיים מציג שינוי במפת המנדטים, כאשר השחקן המרכזי שמשנה את התמונה הוא ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. מפלגתו, "בנט 2026", רושמת זינוק מרשים ועולה ל-22 מנדטים, לעומת 19 בסקר שנערך בשבוע שעבר. התחזקותו של בנט מגיעה במקביל לירידה קלה בכוחן של רוב מפלגות המרכז-שמאל והימין המסורתי.

מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו ממשיכה לשמור על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר בישראל עם 27 מנדטים, אך תמונת הגושים הופכת מורכבת עבורה. קואליציית נתניהו הנוכחית מאבדת מכוחה ויורדת ל-51 מנדטים בלבד, זאת לאחר שעוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר נחלשת במנדט ועומדת על 9. גם במפלגות החרדיות נרשמת יציבות יחסית, כאשר ש"ס מקבלת 8 מנדטים ויהדות התורה ניצבת על 7.