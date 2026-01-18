הורשעו בגניבה בנסיבות מחמירות, לאחר שבזזו רכוש ב-7 באוקטובר ממתחם הטבח במסיבת הנובה, ובית המשפט גזר עליהם עונשי מאסר וקנסות: "הנאשמים ניצלו הבלבול ששרר ופעלו בכדי לגנוב רכוש השייך לאזרחים שנרצחו"

תושבי באר שבע ותושב רמת גן הגיעו למתחם פסטיבל הנובה ביום הטבח הנורא, וניצלו את הבלגן על מנת לגנוב רכוש. כך על פי גזר הדין שמתפרסם היום (ראשון) בבית משפט השלום בבאר שבע.

הם הורשעו בעבירות של גניבה בנסיבות מחמירות, ובית המשפט גזר עליהם עונש הנע בין 36-58 חודשי מאסר בפועל. בנוסף נגזר עליהם לשלם פיצויים וקנס בגובה של עשרות אלפי שקלים.

על פי גזר הדין בהתאם לעובדות כתב האישום, ביום 7.10.23 הותקפה מדינת ישראל על ידי אלפי מחבלים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי. בהתקפה זו נרצחו למעלה מ-1,400 ישראלים ביישובי עוטף עזה וכן במסיבה שהתקיימה בסמוך לקיבוץ רעים, מסיבת הנובה.

ב8 באוקטובר בשעה 16:00 אחר הצהריים נסעו השלושה לאזור עוטף עזה, והגיעו למחסום משטרתי בסמוך למושב גילת. השוטר במחסום הודיע להם כי אין כניסה לאזור עוטף עזה מכיוון אופקים, והציע כי ינסו להיכנס מכיוון נתיבות. לאחר דברים אלה, הנאשמים והשותף המשיכו בנסיעתם ונכנסו לאזור עוטף עזה ולאזור מסיבת הנובה.

בהגיעם למקום, בעוד הנאשמים ממתינים ברכב, השותף סייר במקום ואסף רכוש רב השייך לאזרחים אשר נרצחו במתקפת המחבלים ביום 7.10.23. מיד לאחר מכן עזבו הנאשמים והשותף המקום כשהם נושאים עמם הרכוש שאספו. בין השלל שנגנב, ישנו אוסף תכשיטים בשווי של 20 אלף שקלים.