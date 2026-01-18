הבחירות לרבנות העיר חיפה. פרסום ראשון. ראש ישיבת ברכת משה מעלה אדומים, הרב חיים סבתו, מצטרף לרבנים הסרוגים התומכים במועמדותו של הרב אליהו בלום לרבנות העיר חיפה.
במכתב מיוחד שפרסם הוא כותב "הריני להמליץ בכל לב על כבוד הרה״ג הרב אליהו בלום שליט״א", ובהמשך, "הרב אליהו גדול בתורה, תלמיד חכם מובהק, מחנך חשוב ורב קהילה מוצלח ביותר. הוא ירא שמים, מידותיו מתוקות, אהוב על הבריות".
את מכתבו חותם הרב סבתו בביטחון מלא בהצלחתו של הרב בלום בתפקיד: "מובטחני ב״ה שיצליח בכל תפקיד רבני שיוטל עליו להגדיל תורה ולהאדירה, להורות כהלכה, להנהיג ציבור ולקדש שם שמיים וחפץ ה׳ בידו יצלח".
רבני הקהילות בחיפה תומכים ברב בלום
בסרוגים פרסמנו לפני כחודש, כי תשע שנים מאז פטירתו של הרב שאר ישוב כהן זצ"ל ו-12 שנה מאז פטירתו של הרב שלמה שלוש זצ"ל, ובעיר חיפה אין רב ראשי מכהן, כפי שאין בתל אביב, ירושלים ובאר שבע.
רבני הקהילות הסרוגות בחיפה, התאחדו כדי לעמוד מאחורי מועמדותו של הרב אליהו בלום כמועמד הסרוג המוסכם לתפקיד הרב הראשי האשכנזי.
הרב בלום, יליד נווה שאנן, למד בישיבת הר עציון (הגוש) ושימש כראש ישיבת נהריה במשך 13 שנה. עם פטירתו של רב שכונת נווה שאנן – הרב נפתלי וייסבלום זצ"ל, מונה לרב בית הכנסת המרכזי בשכונה במרכז הקהילתי רמב"ם – סביבו מתקבצים מאות משפחות סרוגות.
במכתב שיוזמים רבני הקהילות הסרוגות לראש העיר יונה יהב ותוכנו הגיע לידי סרוגים, הם כותבים בין השאר: "בהיעדר רב ראשי, תחומים חיוניים כמו כשרות מוסדרת, עירוב עירוני, מקוואות, נישואין ופיקוח הלכתי, נותרו ללא ניהול מקצועי, מסודר ושקוף. דווקא הציבור המסורתי, שאינו בקיא בפרטי ההלכה, הוא הזקוק ביותר לליווי והכוונה ויכול לצאת נשכר ממנהיגות רבנית עירונית נגישה ומחוברת".
רב ראשי אינו רק פוסק הלכה – הוא מנהיג קהילה. רב ציוני דתי לאומי יכול לשמש גשר בין מגזרים, לחבר בין עולמות, ולהוביל יוזמות של קירוב לבבות, חינוך יהודי וחיים משותפים – גם בין הדתות השונות בעיר. זוהי עת בה נדרשת מנהיגות לאיחוד השורות ואיחוי השסעים, כאשר על המנהיגות הרבנית לצאת מתוך הציבור הדתי החיפאי, כקול אותנטי של חיפה.
אנו משוכנעים שתהיה זו מנהיגות אחראית אשר תפעל בשיתוף פעולה עם ראש העיר לקידום כלל הציבור בעיר. אנו סבורים אפוא, כי בעת הזו יש לפעול מיידית לבחירת רב ראשי לחיפה.
לאחר מכן הם ממליצים על הרב בלום כמועמד הראוי לתפקיד ומציינים: "הרב בלום הינו תלמיד חכם המצוי בכל נדבכי התורה וההלכה, נוח עם הבריות, יליד חיפה, התחנך במוסדות הציונות הדתית בחיפה, בוגר ישיבת הר עציון , שירת בצבא בתפקיד פיקודי וזכה לחנך תלמידים רבים כראש ישיבת הסדר בעיר נהריה, שם בתוקף תפקידו יצר קשר מיטבי עם אוכלוסיית העיר המגוונת- חילוניים, מסורתיים ודתיים.
למעשה מימי בגרותו ועד היום עוסק הרב בלום בחינוך, הדרכה ולימוד. בנוסף הינו מכיר ומתמצא היטב בנבכי העיר והקהילות בחיפה. לאור כישרונותיו ותכונותיו וניסיונו העשיר לרבות בממשקים עם אוכלוסייה מגוונת, אנו סבורים שאין מתאים יותר ממנו לכהן כרב הראשי של העיר חיפה ולהגשים את המטרות והתפקידים אותם צריך לשאת ולהוביל רב העיר".
על המכתב חתומים: הרב אבידן חזני מישיבת מבשר שלום בשכונת אחוזה, והרב ינון דנה-פיקאר משכונת רוממה, רבני בתי הכנסת בנווה שאנן: הרב אריה כהן, הרב אסף רונס והרב יפתח קליין. רבה של קרית חיים – הרב יעקב קליין, ראש הישיבה התיכונית בקרית שמואל – הרב משה אלמלם וראש הגרעין בהדר – הרב שמואל ששון.
אבריימלה מלמד
ומי לא הצטרף? הרד"ר זיני...14:00 18.01.2026
מר בחור
הזיני הזה לא מסוגל להגיד דבר חיובי על אף אחד. יש לו רק ביקורת.14:38 18.01.2026
יאיר
הרב בלום ראוי ביותר14:26 18.01.2026
