הבחירות לרבנות העיר חיפה. פרסום ראשון. ראש ישיבת ברכת משה מעלה אדומים, הרב חיים סבתו, מצטרף לרבנים הסרוגים התומכים במועמדותו של הרב אליהו בלום לרבנות העיר חיפה.

במכתב מיוחד שפרסם הוא כותב "הריני להמליץ בכל לב על כבוד הרה״ג הרב אליהו בלום שליט״א", ובהמשך, "הרב אליהו גדול בתורה, תלמיד חכם מובהק, מחנך חשוב ורב קהילה מוצלח ביותר. הוא ירא שמים, מידותיו מתוקות, אהוב על הבריות".

את מכתבו חותם הרב סבתו בביטחון מלא בהצלחתו של הרב בלום בתפקיד: "מובטחני ב״ה שיצליח בכל תפקיד רבני שיוטל עליו להגדיל תורה ולהאדירה, להורות כהלכה, להנהיג ציבור ולקדש שם שמיים וחפץ ה׳ בידו יצלח".

בסרוגים פרסמנו לפני כחודש, כי תשע שנים מאז פטירתו של הרב שאר ישוב כהן זצ"ל ו-12 שנה מאז פטירתו של הרב שלמה שלוש זצ"ל, ובעיר חיפה אין רב ראשי מכהן, כפי שאין בתל אביב, ירושלים ובאר שבע.

רבני הקהילות הסרוגות בחיפה, התאחדו כדי לעמוד מאחורי מועמדותו של הרב אליהו בלום כמועמד הסרוג המוסכם לתפקיד הרב הראשי האשכנזי.

עוד באותו נושא רבנים בחיפה מתאחדים סביב מועמד סרוג לרבנות העיר

הרב בלום, יליד נווה שאנן, למד בישיבת הר עציון (הגוש) ושימש כראש ישיבת נהריה במשך 13 שנה. עם פטירתו של רב שכונת נווה שאנן – הרב נפתלי וייסבלום זצ"ל, מונה לרב בית הכנסת המרכזי בשכונה במרכז הקהילתי רמב"ם – סביבו מתקבצים מאות משפחות סרוגות.

במכתב שיוזמים רבני הקהילות הסרוגות לראש העיר יונה יהב ותוכנו הגיע לידי סרוגים, הם כותבים בין השאר: "בהיעדר רב ראשי, תחומים חיוניים כמו כשרות מוסדרת, עירוב עירוני, מקוואות, נישואין ופיקוח הלכתי, נותרו ללא ניהול מקצועי, מסודר ושקוף. דווקא הציבור המסורתי, שאינו בקיא בפרטי ההלכה, הוא הזקוק ביותר לליווי והכוונה ויכול לצאת נשכר ממנהיגות רבנית עירונית נגישה ומחוברת".

רב ראשי אינו רק פוסק הלכה – הוא מנהיג קהילה. רב ציוני דתי לאומי יכול לשמש גשר בין מגזרים, לחבר בין עולמות, ולהוביל יוזמות של קירוב לבבות, חינוך יהודי וחיים משותפים – גם בין הדתות השונות בעיר. זוהי עת בה נדרשת מנהיגות לאיחוד השורות ואיחוי השסעים, כאשר על המנהיגות הרבנית לצאת מתוך הציבור הדתי החיפאי, כקול אותנטי של חיפה.