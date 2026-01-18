הייעוץ המשפטי לכנסת קבע כי על תקציב המדינה לעבור בקריאה ראשונה בשבועיים הקרובים והסיעות החרדיות יצטרכו להצביע בעד התקציב גם ללא חוק הגיוס, כדי לא לפזר את הכנסת

הפלונטר הקואליציוני ממשיך להסתבך, בעיקר לסיעות החרדיות. הייעוץ המשפטי לכנסת הודיע לשר האוצר וועדת הכספים, כי נדרש פרק זמן של כחודשיים בין אישור התקציב בקריאה ראשונה לבין אישורו בקריאה שנייה ושלישית.

המשמעות של ההוראה היא שיש להקדים את אישור התקציב לעשרת הימים הקרובים, עוד לפני אישור סופי של חוק הגיוס.

נזכיר, כי אם תקציב המדינה לא עובר עד ה-31 במרץ, הכנסת מתפזרת מאליה והבחירות נקבעות ל-1 ביולי. כדי לאפשר חודשיים של דיונים, על תקציב המדינה לעבור בקריאה ראשונה לפני ה-1 בפברואר, כלומר בתוך שבועיים. בינתיים חוק הגיוס עדיין תקוע בוועדת החוץ והביטחון בלי פתרון עבור החרדים.

וכאן נכנס הסיבוך, הסיעות החרדיות יידרשו להחליט האם הן מבטלות עוד סנקציה ומצביעות בעד התקציב, ולמעשה נותנות עוד חודשיים של חמצן לקואליציה, גם בלי חוק הגיוס, או שהן מפילות כבר עכשיו את הממשלה, בלי חוק גיוס, בלי תקציב, ובלי להיות חלק מהממשלה לאורך תקופת הבחירות.

עוד באותו נושא מאחורי הקלעים: אייכלר העדיף ג'וב על התפטרות 11:59 | חני אדרי 1 0 😀 👏

נזכיר כי ביום חמישי שעבר מונה ישראל אייכלר, לסגן שר התקשורת כדי להתפטר מהכנסת. במקומו ייכנס מחדש נציג דגל התורה הליטאית – יצחק פינדרוס, שאמור להצביע בעד חוק הגיוס ובכך לאפשר רוב.

במערכת הפוליטית מעריכים, כי החרדים שמבינים כי הדד-ליין הוא ה-1 במרץ, לא יעשו בעיות עם אישור תקציב המדינה ויאפשרו לו לעבור בקריאה ראשונה, כשכל המאמצים יתמקדו בחודשיים הקרובים, לחוק גיוס או פיזור הכנסת והליכה לבחירות.