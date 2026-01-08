לימסול שבקפריסין הולכת ותופסת מקום מרכזי, וביקורות של משקיעים שעבדו עם אבנר הייזלר מצביעות על סיבה ברורה: בחירה אסטרטגית שמבוססת על עומק, ולא על טרנד חולף.

שוק הנדל״ן העולמי נמצא בשנים האחרונות בתקופה של חיפוש מחדש. משקיעים, ישראלים ובין-לאומיים, כבר לא מסתפקים ב״שם מוכר״ או ביעד שהיה חם לפני עשור, אלא מחפשים שילוב מדויק בין יציבות, צמיחה וחשיבה ארוכת טווח. בתוך המגמה הזו, לימסול שבקפריסין הולכת ותופסת מקום מרכזי, וביקורות של משקיעים שעבדו עם אבנר הייזלר מצביעות על סיבה ברורה: בחירה אסטרטגית שמבוססת על עומק, ולא על טרנד חולף.

השקעה בלי רעש – אבל עם מספרים שמדברים בעד עצמם

מי שנכנס היום לעולם ההשקעות מגלה מציאות מורכבת: שווקים תנודתיים, רגולציה משתנה, והרבה הבטחות נוצצות עם מעט מאוד גיבוי. כאן נכנסת הגישה שמוביל אבנר הייזלר – חיפוש שיטתי אחרי יעדים שבהם המחירים עדיין נגישים, אך המגמה ברורה כלפי מעלה.

לימסול מציגה בדיוק את השילוב הזה: עיר מתפתחת, עם תנופת בנייה, השקעות ממשלתיות רחבות, וכניסה של חברות בין-לאומיות, לצד מחירי נדל״ן שעדיין נמוכים משמעותית מיעדים מקבילים באירופה או בישראל. משקיעים מספרים כי דווקא השקט היחסי סביב היעד הוא זה שמייצר את ההזדמנות האמיתית.

לא רק תיירות – ביקוש שחי כל השנה

אחד הפרמטרים שמשקיעים מנוסים בוחנים לפני כל רכישה הוא הביקוש האמיתי לנכס. לא ביקוש עונתי, ולא כזה שתלוי באירוע חיצוני, אלא תנועה קבועה של שוכרים ורוכשים.

לימסול נהנית מביקוש מתמשך הודות לשילוב ייחודי:

פעילות עסקית בין-לאומית

חברות הייטק ופיננסים

סטודנטים, אנשי מקצוע ומשפחות

תיירות שאינה מוגבלת רק לחודשי הקיץ

משקיעים שעבדו עם אבנר הייזלר מציינים שהעיר מצליחה לייצר שוק שכירות פעיל ויציב, כזה שמפחית סיכון ומאפשר תכנון פיננסי נכון.

רגולציה, מיסוי וביטחון – יתרון שלא רואים בכל יעד

אחד הנושאים שהכי מרתיעים משקיעים מעבר לים הוא חוסר ודאות משפטית. כאן קפריסין מציגה יתרון משמעותי: מערכת מיסוי נוחה למשקיעים זרים, רגולציה ברורה ותהליכים מסודרים.

נוסף לכך, החיבור בין השקעה בנדל״ן לבין אפשרות לקבלת תושבות קבע הופך את ההשקעה להרבה יותר מפיננסית. לרבים, מדובר ביצירת אופק משפחתי, חינוכי ואישי רחב יותר, ולא רק בתשואה שנתית.