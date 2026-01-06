הרשות הפלסטינית בונה סכר ענק בניגוד לחוק בנחל חבר, גונבת את המים ומשתמשת בהם להשתלטות חקלאית על מאות דונמים. רגבים: "הרשות הפלסטינית לוקחת את משאבי הטבע של ישראל במסגרת הכרזת המלחמה על המדינה היהודית"

תנועת רגבים שיגרה היום (שלישי) מכתב דחוף לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולראשי המינהל האזרחי, בדרישה להרוס סכר בלתי חוקי שהוקם על ידי פלסטינים באזור השמורה ההסכמית, במרחב נחל חבר שבהר חברון. מתיעוד אווירי וסיורים שערכו בשטח עולה תמונה מקוממת של "שוד מים" לאור יום: הפלסטינים הקימו סכר מאסיבי החוסם את ערוץ הנחל המקורי. המים, שאמורים לזרום באופן טבעי לכיוון מזרח ולים המלח, נבזזים לטובת מאגר פיראטי תוך הפרת האיזון האקולוגי במרחב, פגיעה בבעלי חיים ובצומח במרחב הסמוך ולאורך כל מורד הנחל.

ברגבים חשפו שרק אתמול נערך ביקור רשמי של שר החקלאות של הרשות הפלסטינית רזק אסלימיה ובכירים רבים של הרשות הפלסטינית לצד נציגים של ארגון המזון והחקלאות של האו"ם FAO, בו הובטח להקים משאבה ומאגר כדי להבטיח את המשך השימוש במים ולעזור לחקלאים באזור. לפני כשבועיים עדכנו במנהלת החקלאות של צפון חברון של הרש"פ על מאות אלפי ליטרים של מים שנאגרו בסכר בני נעים לאחר הגשמים המרובים.

ברגבים מזכירים במכתבם כי על פי הסכם וואי, חל איסור מוחלט לבנות בנייה חדשה, לפרוץ דרכים חדשות או לעשות כל פעולה שתפגע בערכי הטבע בשטחי השמורה. לפני כשנה וחצי נחתם בהנחיית הדרג המדיני צו אלוף בשמורה ההסכמית המקנה לרשויות האכיפה סמכויות נרחבות לאכיפת החוק בתחומי השמורה ההסכמית ואף קובע ענישה פלילית ביחס לבינוי הנוגד את הצו.

"חקיקתו של צו זה נועדה להקנות לרשויות האכיפה את הכלים הנדרשים לאכיפה בדיוק במקרים כמושא פנייה זו, וזאת על מנת להתמודד עם הרס השמורה הנרחב, המבוצע בהכוונת הרשות הפלסטינית – ובמקרה דנן, על ידי הרשות הפלסטינית עצמה," כתבו ברגבים.

בתנועה הוסיפו והדגישו: "לא מן הנמנע שפעילות הרש"פ בבניית סכרים במרחב מדבר יהודה, היא מן הגורמים להרעת מצבו של ים המלח, באופן המשפיע על האזור כולו, לרבות בהיבט הגיאופוליטי והיחסים הבינלאומיים עם מדינות שכנות, כולל הממלכה הירדנית – אשר מקבלת מים ממדינת ישראל."

רועי דרוקר, רכז יו"ש ברגבים: "מתחת לעיניים של מדינת ישראל, הרשות הפלסטינית מבצעת טרור אקולוגי חמור ומשתלטת על משאבי הטבע של יהודה ושומרון. הסכר בנחל חבר הוא סמל של חוצפה – הם גונבים את המים של ישראל במכוון תוך פרסום גאה על כך ברשתות החברתיות, זאת כדי להשתלט על עוד ועוד שטחים במסגרת המלחמה על אדמות המדינה. אנו דורשים לעצור את הפגיעה החמורה בטבע ולהשיב את הריבונות והמשילות".