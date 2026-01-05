כמה מרוויחים האומנים הגדולים בערב יום העצמאות? לקראת יום העצמאות ה-78 נחשפים הסכומים הגבוהים, הפערים בין הכוכבים והכסף הגדול שמסתובב על הבמות

העיריות והמועצות המקומיות ברחבי הארץ כבר נערכות לחגיגות יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל, שיגיע אחרי תקופה לא פשוטה. לאחר שנתיים מורכבות שכללו מלחמה, וביטול ההופעות בערב יום העצמאות האחרון בעקבות גל השריפות ברחבי הארץ – השנה חוזרות הבמות לפעול, ואיתן גם ההשקעה הגדולה באירועי החג.

הסכומים נחשפים

בהמשך לכך, על פי פרסום של קשת 12, נחשפים גם הסכומים שמקבלים האומנים הגדולים עבור הופעה אחת בערב יום העצמאות. הנתונים מציגים פערים משמעותיים בין האומנים המובילים, אך מדגישים דבר אחד ברור: ערב יום העצמאות נותר אחד הערבים הרווחיים והמבוקשים ביותר בתעשיית המוזיקה הישראלית.

מי בראש טבלת ההכנסות?

בראש טבלת ההכנסות ניצב איתי לוי, שגובה על פי הפרסום כ-300 אלף שקל עבור הופעה אחת בערב יום העצמאות. מיד אחריו מדורג טונה, עם שכר של כ-280 אלף שקל לערב.

את צמרת הרשימה משלימים שורה של כוכבים גדולים, שכל אחד מהם מתומחר סביב רבע מיליון שקל להופעה אחת. מדובר באודיה, עדן בן זקן, עדן חסון, שרית חדד ונסרין – כולם עם תג מחיר של כ-250 אלף שקל לערב.

הדרג הבא: עדיין סכומים גבוהים מאוד

גם בדרג שמתחת לצמרת מדובר בסכומים מרשימים במיוחד. ששון שאולוב וליאור נרקיס גובים כל אחד כ-220 אלף שקל, בעוד סטטיק מתומחר בכ-150 אלף שקל להופעה.

בהמשך הרשימה מופיעים אומנים נוספים עם תעריפים נמוכים יותר – אך עדיין גבוהים מאוד: זהבה בן וקובי פרץ עם כ-140 אלף שקל, מאור אדרי עם 130 אלף, יסמין מועלם עם 120 אלף, אביהו פנחסוב עם 110 אלף, נדב חנציס עם 100 אלף, ונטע ברזילי, שסוגרת את הרשימה עם כ-70 אלף שקל להופעה.

ערב אחד, הרבה כסף

כך או כך, ערב יום העצמאות ממשיך להיות אחד הערבים המרכזיים והיקרים ביותר בלוח השנה של תעשיית המוזיקה הישראלית – לילה אחד של חגיגות, קהל גדול וכסף גדול.