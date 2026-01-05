אחרי שכבש את הלבבות בדרמה הקומית "מקום שמח", הזמר והפרפורמר אביהו פנחסוב מוכיח שוב שהוא שחקן אמיתי – הפעם בתור חשוד ברצח שגונב את ההצגה. צפו בהצצה

הערב (שני) בקשת 12, עלילת דרמת המתח "רצח בים המלח" עולה הילוך. הסדרה, שמחזירה אותנו אל ימי הבידוד ההזויים במלוניות הקורונה, מתמקדת בחקירת מותה המסתורי של זמרת בשם שרה (אנה זק). בהצצה לפרק החדש, החוקרת רווי (ניב סולטן) מתשאלת את אייל (אביהו פנחסוב) למה פגש את שרה בחמש לפנות בוקר. תשובתו? "הלכתי להניח תפילין".

צפו בהצצה לפרק של "רצח בים במלח":

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . רצח בים המלח (באדיבות קשת 12)

רווי, שמנסה להרכיב את הפאזל של ליל הרצח, מתעמתת עם אייל ודורשת הסברים על הימצאותו בלובי המלון בשעה החריגה 05:00 בבוקר – הזמן בו פגש את הנרצחת. אייל, בסגנונו הייחודי, הודף את החשדות ומספק אליבי לא משכנע: הוא בסך הכל ירד להניח תפילין.

עוד באותו נושא למרות המוות המהיר: אנה זק מבצעת את שיר הנושא של הסדרה 11:49 | שיר לוי 0 0 😀 👏

עבור פנחסוב, מדובר בהמשך ישיר לצמיחה שלו בעולם המשחק. רק לאחרונה זכה לשבחים על תפקידו הדרמטי-קומי כבן זוגה של נועה קולר בסדרה המוערכת "מקום שמח" (כאן 11). גם ב"רצח בים המלח", נראה שפנחסוב מביא למסך את הכריזמה שלו, כשהוא נע בטבעיות בין הומור למתח בתפקידו בסדרה החדשה.

האם הנחת התפילין היא האמת לאמיתה או מסך עשן? והאם אייל יודע יותר ממה שהוא מספר על שעותיה האחרונות של שרה? "רצח בים המלח", הערב אחרי החדשות בקשת 12.