משרד הבריאות הודיע כי ד"ר שרון אלרעי-פרייס ביקשה לסיים את כהונתה כראש חטיבת בריאות הציבור אחרי 5.5 שנים: "תרומתה ניכרת הן בהתמודדות עם מצבי חירום והן בבניית תשתיות מערכתיות ארוכות טווח"

עכשיו זה רשמי: משרד הבריאות הודיע היום (שני) כי ד"ר שרון אלרעי-פרייס ביקשה לסיים את כהונתה כראש חטיבת בריאות הציבור, תפקיד אותו מילאה בחמש וחצי השנים האחרונות. בימים הקרובים יחל תהליך לאיוש התפקיד ובחירת ראש החטיבה החדש, בהתאם לנהלים.

"אני מודה לד”ר שרון אלרעי-פרייס על תרומתה המקצועית רבת השנים לבריאות הציבור בישראל ועל עבודתה כחברת הנהלה בכירה במשרד" אמר מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב. "תרומתה ניכרת הן בהתמודדות עם מצבי חירום והן בבניית תשתיות מערכתיות ארוכות טווח".

שרון אלרעי-פרייס החלה את תפקידה בקיץ 2020, זמן קצר אחרי פריצת מגפת הקורונה. היא הובילה את פעילות חטיבת בריאות הציבור בהתמודדות עם המשבר, לרבות גיבוש מדיניות והובלת מבצע החיסונים הלאומי. במהלך כהונתה עסקה החטיבה בהתמודדות עם שורה של אתגרים משמעותיים נוספים, ובהם מענה בריאותי לאוכלוסיות מפונות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" והתמודדות עם התפרצות החצבת.

במקביל לפעילות בחירום, קודמו במהלך כהונתה מהלכים מערכתיים ארוכי טווח, ובהם הקמת מערך מודיעין בריאות, מאגר חיסונים לאומי ופנקס חיסונים דיגיטלי, קידום רפורמה ברישוי עסקי מזון והיערכות מערכת הבריאות להשפעות שינויי האקלים.