רביב כנר, בן טיפוחיה לשעבר של קרן פלס, הגיע כאורח מיוחד לתוכנית – והרגע שכולם חיכו לו התרחש מול המצלמות. השניים, שנותקו זה מזה בעקבות סכסוך מתוקשר, התחבקו חיבוק ארוך ומרגש, סימן ברור לסולחה. צפו ברגע המרגש

רביב כנר וקרן פלס – האיחוד: הערב (ראשון) אחרי תקופה ארוכה שניתקו קשר מקצועי, החליטו השניים לעשות סולחה ב"כוכב הבא לאירוויזיון".

השניים נפגשו והתחבקו במהלך התוכנית ששודרה. כל זה קורה אחרי שכנר הודיע כי יחזור להיות בקשר עם קרן פלס, אחרי שהסתכסכו בעבר. ככל הנראה בעקבות מחלוקת מחלוקת שנוצרה לאחר הופעה בה עלה כנר לבמה לצד השר איתמר בן גביר – מהלך שפלס לא אהבה והביעה כלפיו ביקורת פומבית. מאז, כך לפי דבריו של כנר, הקשר נותק והתקשורת ביניהם דעכה לאורך תקופה ארוכה.

השניים, התחבקו חיבוק ארוך ומרגש, סימן ברור לסולחה מלאה. הקהל באולפן מחא כפיים בהתלהבות, והמנחים אסי עזר ורותם סלע לא הסתירו את התרגשותם. צפו ברגע המרגש – רביב כנר וקרן פלס מתפייסים:

רביב כנר פרץ לתודעה ב"הכוכב הבא" לפני כשש שנים, שם פלס "קטפה" אותו מהתוכנית והפכה למנטורית ולמנהלת אמנותית שלו. יחד יצרו להיטים כמו "רסיסים" ו"רוצה שלום", והובילו אותו להצלחה גדולה. הנתק הכאיב לשניהם, וכנר אף רמז לאחרונה בריאיון לסרוגים, על תקווה להתפייסות.

הערב, כשכנר עלה לבמה כאורח, האווירה הייתה מתוחה. פלס קמה מכיסאה, השניים התחבקו בחום ארוך, מה שסימל סוף סוף, את סופה של הפרשה.