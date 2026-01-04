על רקע התרחבות המחאה והחרפת הלחץ הבינלאומי, גורמים בטהראן מזהירים מפני שחיקה ביכולת המשטר לשלוט במצב; בתוך כך נשקלת הימנעות מהפעלת כוח נרחבת והיערכות לאפשרות של הסלמה חיצונית

בכירים באיראן מקיימים בימים האחרונים דיונים פנימיים אינטנסיביים, על רקע התרחבות המחאה ברחבי המדינה והחרפת הלחצים הבינלאומיים. לפי גורמים המעורים בפרטים, בשיחות סגורות הודו בכירים כי הרפובליקה האסלאמית נדחקה ל״מצב הישרדות״, וכי מרחב הפעולה של ההנהגה מצטמצם במהירות כך פורסם היום (ראשון) "בניו יורק פוסט".

על פי אותם גורמים, המועצה העליונה לביטחון לאומי קיימה ישיבת חירום לילית, שבה נדונו דרכים לבלימת המחאות תוך ניסיון להימנע מהפעלת כוח נרחבת, מחשש שהדבר יוביל להסלמה נוספת בזעם הציבורי. במקביל נבחנה היערכות לאפשרות של תקיפות צבאיות מצד ישראל או ארצות הברית, אם חוסר היציבות הפנימי יימשך.

לפי שני גורמים הבקיאים בדיונים, פזשכיאן כינס גם ישיבות חירום עם יועציו הכלכליים והפוליטיים, וביקש מהם הכוונה ונקודות מסר למקרה של החרפת המשבר. חלק מהיועצים המליצו לו להסיט אחריות בנאומיו הפומביים ולהצביע על מבנה השלטון באיראן, שבו סמכויות מפתח מרוכזות בידי המנהיג העליון עלי חמינאי.

חמינאי עצמו נקט קו תקיף יותר מהנשיא. בנאום פומבי אמר כי "יש להעמיד את המתפרעים במקומם", והאשים גורמים זרים בפיחות המטבע ובמצב הכלכלי הקשה. עם זאת, ציין כי לסוחרי הבזאר בטהראן "יש זכות למחות" על תנודות המחירים והמצוקה הכלכלית.