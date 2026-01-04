טראמפ מזהיר את הנהגת ונצואלה מפני “מחיר כבד”, מדבר על שיקום וחילופי משטר, ומאותת כי ארצות הברית לא תעצור בוונצואלה בלבד

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר הבוקר (ראשון) בריאיון טלפוני כי אם הנהגת ונצואלה החדשה, דלסי רודריגס, לא תפעל בהתאם לדרישות וושינגטון, היא "תשלם מחיר כבד מאוד", ואף כבד מזה ששילם ניקולס מדורו, שנמצא כעת במעצר בניו יורק. לדבריו, ארצות הברית לא תקבל את דחיית ההתערבות הצבאית שהובילה ללכידת מדורו.

במהלך השיחה, שנערכה לאחר הגעתו למועדון הגולף שלו בווסט פאלם ביץ', אמר טראמפ כי ונצואלה אינה בהכרח המדינה האחרונה שתהיה יעד לפעולה אמריקנית. הוא התייחס גם לגרינלנד, טריטוריה אוטונומית של דנמרק, ואמר כי ארצות הברית "זקוקה לה לצורכי הגנה", בטענה שהיא מוקפת בנוכחות ימית רוסית וסינית.

טראמפ סימן שינוי בעמדתו ביחס לחילופי משטר ובניית מדינות, נושאים שבעבר הסתייג מהם. לדבריו, "שיקום וחילופי משטר, איך שלא תקראו לזה, עדיפים על המצב הקיים", והוסיף כי מצבה של ונצואלה "לא יכול להיות גרוע יותר".

הדברים נאמרו בניגוד לטון הפייסני שהשמיע אתמול, שעות לאחר שכוחות אמריקניים פעלו בקראקס ולכדו את מדורו ואת רעייתו, סיליה פלורס, לצורך העמדה לדין. טראמפ טען אז כי רודריגס רמזה על נכונות לשיתוף פעולה עם ארצות הברית, ואף אמר כי וושינגטון תנהל זמנית את המדינה. רודריגס דחתה את הדברים זמן קצר לאחר מכן, והצהירה כי ונצואלה "לא תהיה קולוניה", וכי מערך הביטחון במדינה ערוך להמשיך במדיניותו של מדורו.

לדברי טראמפ, המשך התנגדות מצד ההנהגה בוונצואלה עלול להוביל למעורבות צבאית נוספת ואף להסלמה ממושכת. הוא ציין כי אינו שולל גל פעולות נוסף אם יראה בכך צורך.

כאשר נשאל על הפער בין עמדותיו בעבר נגד בניית מדינות לבין עמדתו הנוכחית, הפנה טראמפ את הביקורת לממשל בוש ולמלחמת עיראק, ואמר כי ארצות הברית "לא הייתה צריכה להיכנס לשם מלכתחילה".

בהקשר האזורי, טראמפ חזר על תפיסתו לשמירה על השפעה אמריקנית בחצי הכדור המערבי, גישה אותה הוא מכנה "דוקטרינת דונרו". עם זאת, הדגיש כי ההחלטה לפעול בוונצואלה התקבלה על בסיס שיקולים ייחודיים למדינה עצמה, ולא רק בשל מיקומה הגאוגרפי.