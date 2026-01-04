בין תפקיד פיזי קיצוני על הבמה, ריאליטי שלא תכנן ושמועות על חזרת תאג"ד דור הררי מדבר בפתיחות על התקופה המורכבת בקריירה ועל מה שעוד מחכה מעבר לפינה

בפרמיירה החגיגית של המחזמר "סיפור הפרברים" בתיאטרון בית ליסין פגשנו את דור הררי, שנמצא באחת התקופות העמוסות והמורכבות בקריירה שלו. בין תפקיד בימתי פיזי במיוחד, השתתפות ברוקדים עם כוכבים, שירות מילואים מתמשך ושאלות על חזרה אפשרית לתאג"ד – הררי מדבר בפתיחות על הכול.

צפו בראיון עם דור הררי

הררי מגלם ב"סיפור הפרברים" את ריף, מנהיג הכנופיה המקומית – תפקיד שדורש שילוב אינטנסיבי של משחק, שירה וריקוד. לדבריו, זהו האתגר הגדול ביותר שעמד בפניו עד כה: "זה התפקיד הכי מטורף שעשיתי. הדרישה הכי גבוהה – גם פיזית וגם מנטלית. כשאתה שר אתה צריך חמצן, וכשאתה רוקד אתה גם צריך חמצן – ואז זה מתנגש".

הוא מודה שלא תמיד הקהל מרגיש את הקושי: "בחלק הראשון אני ממש משתנק על הבמה, אבל אם לא שמים לב – כנראה שעשיתי את העבודה כמו שצריך".

רוקדים עם כוכבים – "אני בכלל מהמתנגדים"

לצד הבמה, אי אפשר להתעלם גם מהשתתפותו ב"רוקדים עם כוכבים". הררי מפתיע ומודה שלא תכנן להגיע לשם: "אני מהמתנגדים לריאליטי. בחיים לא חשבתי שאני אעשה תוכנית כזאת. ואז פרצה מלחמה, ודווקא הריקוד – הרגיש כמו שליחות". לדבריו, הזכייה הייתה שולית ביחס לעצם החוויה: ״העיקר הוא האפשרות לזוז, לרקוד, לשחרר. זה טוב לנשמה".

על שותפתו לרחבה, ג'וליה שחר, הוא אומר בחיוך: "היא לימדה אותי הכול. מה היא אומרת עליי? שאני מדהים". שחר, שהגיעה לפרמיירה כדי לחזק ולעודד, צפתה בו מהקהל כשהוא עולה לבמה – הפעם לא כרקדן, אלא כשחקן במחזמר.

מילואים ותחושת החוסר

במהלך התקופה האחרונה, הררי שילב בין חזרות והופעות, על רקע המציאות הביטחונית המורכבת ולאחר תקופה שבה שירת גם במילואים. לדבריו, זהו הפרויקט הראשון שהוא עושה כשהחטופים בבית, והדבר השפיע גם על החוויה האישית שלו על הבמה.

"משהו קרה למדינה, וגם לי כפרפורמר", אומר דור הררי. "דווקא עכשיו, כשהחטופים בבית, אני מרגיש פחות מתנצל כשאני מופיע. זה משפיע מאוד על הנפש".

ומה לגבי תאג"ד?

רק אחרי כל אלה עולה גם שאלת חזרתה של תאג"ד, שש שנים לאחר ירידתה מהמסך. הררי, שגילם בסדרה את בועז, הנבל המרכזי והזכור מהעונות הקודמות, מספר כי גם כעת אין בידיו מידע רשמי על חזרה אפשרית: "שמעתי על זה באגביות, כמו כולם. אף אחד לא דיבר איתי. אין לי שמץ״, הוא מבהיר.

הררי נזכר בתגובות העזות שקיבל לאחר שידור הסדרה: "בועז היה הווילן האולטימטיבי. קראו לי בכל שם גנאי אפשרי ברחוב – וזה דווקא סימן שעשיתי משהו טוב". לדבריו, גם אם תגיע פנייה לעונה החדשה, הדברים רחוקים מלהיות סגורים: "זה יהיה מרגש, אבל לא נראה לי שזה יקרה. הכול עדיין בבנייה, וכולנו נגלה ביחד".

מבט קדימה

הררי מסיים את הריאיון ברמיזה לעשייה עתידית: "הרבה לא יודעים, אבל אני גם כותב, מלחין ושר. אולי תהיה הפתעה מוזיקלית".