הגמר הגדול של "רוקדים עם כוכבים" יתקיים הערב (רביעי) בשידור חי בקשת 12. אחרי חודשים ארוכים של חזרות, אימונים, פציעות ורגעי שיא – ארבעת הזוגות שעלו לגמר יתמודדו בשני ריקודים שיכריעו מי יקטוף את הגביע הנחשק.

ריקודי הגמר

בגמר הגדול יציג כל זוג שני ריקודים: רוני ולוטם ירקדו ג'ייב לשיר I'm Still Standing בביצוע מיוחד של רוני, ופריסטייל לשיר Romance מהמחזמר "מולן רוז'". שגיא ונינה יעלו עם קוויקסטפ לשיר Crazy In Love, וגם טנגו ופסו לשיר Tokata in D Moll. אמיר וסנה יבצעו קוויקסטפ ומיוזיקל לשיר Sing Sing Sing, לצד ואלס וינאי לשיר תרקוד. קארין ואוראל ירקדו פסו דובלה לשיר Survivor, וגם ואלס לירי לשיר יחפים.

ההכנות באולפן

בשעות הצהריים הגיעו הפיינליסטים לאולפני נווה אילן לקראת החזרות האחרונות לפני הערב הגורלי. יחד איתם נצפו גם מתמודדי העונה שהגיעו להשתתף בצילומים ולחוות מקרוב את ההתרגשות. גם השופטים ולוסי איוב כבר במקום, מוכנים לערב שיחתום עונה גדושה ברגעים דרמטיים ומרגשים.

