ראש העיר החדש והאנטי ציוני, שמעורר דאגה רבה בקרב חברי הקהילה היהודית בניו יורק, הושבע באופן רשמי. בהצהרתו אמר ממדאני: "גם אם אנחנו לא מסכימים, אני אגן עליכם"

היום (חמישי) נכנס ממדאני באופן רשמי לתפקידו לאחר שהושבע לראש העיר של ניו יורק. בהצהרתו לאחר מכן אמר זוהרן ממדאני: "חברי הניו יורקרים, היום מתחיל עידן חדש. זה כבוד וזכות גדולה".

עוד אמר ממדאני לנוכחים במסיבת ההשבעה: "אני מבטיח לכם, אם אתם תושבי ניו יורק, אני ראש העיר שלכם. גם אם אנחנו לא מסכימים, אני אגן עליכם".

נזכיר כי ממדאני ידוע בדעותיו נגד ישראל, ובעד הפלסטינים. לאחרונה חגג ממדאני יחד עם חסידות סאטמר בקראון הייטס שבברוקלין, את "חג ההצלה". החג שבו האדמו"ר הציל את עצמו, אבל את יהדות הונגריה ורומניה הוא הותיר מאחור, למות.

אין זה פלא שממדאני וסאטמר משתפים פעולה. שניהם מתנגדים לרעיון הציונות ולמדינה היהודית, בצורתה הנוכחית. גם האדמו"ר, המייסד של חסידות סאטמר, התנגד לציונות.