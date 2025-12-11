כאשר ממדאני מספר שהוא זוכה לתמיכה יהודית, הוא בעצם מתכוון לחסידות סאטמר או ליהודים אנטי ציונים שנמצאים בשמאל הקיצוני הפרוגסיבי שמתנגדים לרעיון של ישראל כמדינה יהודית. לכן הוא גם החליט לחגוג איתם את האירוע המרכזי בחסידות

ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, ידוע כמתנגד למדינת ישראל ולרעיון הציוני, ולכן הוא זוכה לתמיכה רבה של חסידות סאטמר בארצות הברית. החסידות שהרב המייסד שלה, האדמו"ר, הרב יואל טייטלבוים, הגה את הקו השמרני שלה וגם הצליח להמשיך למשוך אליו מאמינים נוספים אחרי שניצל במלחמת העולם השנייה, כשנסע ברכבת קסטנר לשוויץ.

ליל ההצלה המפורסם שלו, שמכונה בחסידות גם כ"חג ההצלה", היה הלילה שבין 7 ל-8 בדצמבר 1944 (ליל כ"ב בכסלו). חסידי סאטמר חוגגים מדי שנה בתאריך כ"א כסלו את "יום ההצלה" של האדמו"ר.

בשנים לאחר מכן, הוא ספג ביקורת על כך שנטש את חסידיו לפני מותם. את עצמו הוא הציל, אך את המאמינים והחסידים שלו הוא השאיר מאחור למות במחנות ההשמדה.

אין זה פלא שממדאני וסאטמר משתפים פעולה. שניהם מתנגדים לרעיון הציונות ולמדינה היהודית, בצורתה הנוכחית. גם האדמו"ר, המייסד של חסידות סאטמר, התנגד לציונות.

כאשר הוצע לו לעלות לישראל או לשתף פעולה עם גורמים ציוניים בנוגע להצלת יהודים בתקופת השואה, הוא סירב. למרות שבסופו של דבר, הוא עלה על הרכבת של ישראל קסטנר, שהיה ציוני.

כאשר ממדאני מספר שהוא זוכה לתמיכה יהודית, הוא בעצם מתכוון לחסידות סאטמר או ליהודים אנטי ציונים שנמצאים בשמאל הקיצוני הפרוגסיבי שמתנגדים לרעיון של ישראל כמדינה יהודית.

לכן חגג ממדאני השבוע יחד עם חסידות סאטמר בקראון הייטס שבברוקלין, את "חג ההצלה". החג שבו האדמו"ר הציל את עצמו, אבל את יהדות הונגריה ורומניה הוא הותיר מאחור, למות.