אחרי קדנציה קצרה במיוחד בהמבורג שכללה שתי הופעות רשמיות בלבד, השוער הישראלי דניאל פרץ צפוי לסיים את תקופת ההשאלה מוקדם מהצפוי ולעבור כבר בינואר, במהלך שנועד לאפשר לו לצבור דקות משחק נוספות בהמשך העונה

השוער הישראלי דניאל פרץ צפוי לעזוב את המבורג SV לאחר קדנציה קצרה במיוחד, ולעבור לשחק באנגליה. לפי דיווח היום (חמישי) של העיתון הגרמני "בילד", באיירן מינכן מתכוונת להשאיל את פרץ עד תום העונה לסאות’המפטון, מהליגה האנגלית.

פרץ, בן 25, הצטרף להמבורג בהשאלה בקיץ האחרון אך רשם במדיה שתי הופעות רשמיות בלבד בכל המסגרות. על פי הדיווח, המעבר הצפוי לאנגליה נועד לאפשר לשוער דקות משחק רבות יותר בהמשך העונה.

חוזהו של פרץ בבאיירן מינכן נמשך עד שנת 2028, ובשלב זה מדובר בהשאלה בלבד, ללא פרטים על אופציית רכישה. במועדונים המעורבים טרם פרסמו התייחסות רשמית לדיווח.

דניאל פרץ גדל במכבי תל אביב וביסס את מעמדו כשוער ראשון בזכות יכולת טכנית גבוהה ומומחיות בפנדלים. הצטיינותו בקמפיין הנבחרת הצעירה בקיץ 2023 הובילה לרכישתו על ידי באיירן מינכן, וכיום הוא נמנה עם סגל המועדון הגרמני ומשמש כשוער בנבחרת ישראל הבוגרת.