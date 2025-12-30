עימות סוער בשידור: חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית, תקף הבוקר בשידור את מגיש כאן רשת ב', אריה גולן, לאחר שהאחרון הקריא ציטוט שלכאורה נאמר על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נגד בג"ץ ונגד השופט יצחק עמית.
אחרי שגולן ציטט לכאורה את סמוטריץ', רוטמן הטיח בו ואמר לו "אתה משקר" וביקש לצטט את הציטוט המלא. גולן לא נתן לרוטמן לדבר במשך רגעים ארוכים עד שבסופו של דבר רוטמן הקריא את הדברים המלאים, אך גם הם לא גרמו לגולן להסכים איתו. האזינו לעימות.
שמחה רוטמן נשאל לדעתו על דבריו של סמוטריץ' על "לדרוס" את שופט העליון עמית: "הוא לא אמר את זה, רוצה להגיד את המשפט השלם כדי שיוכל לתבוע אותך דיבה? הוא אמר שבית המשפט נוהג בדורסנות, וכתוצאה מכך נאלץ לדרוס אותו"
